Climão! Samara Felippo se irrita com repórter durante o Rock in Rio - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Climão! Samara Felippo se irrita com repórter durante o Rock in RioFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 14/09/2026 15:27 | Atualizado 14/09/2026 19:47

Samara Felippo marcou presença acompanhada da filha no último fim de semana do Rock in Rio, mas uma situação envolvendo a atriz e uma profissional da imprensa acabou chamando atenção nos bastidores do festival.

Segundo fontes da coluna Daniel Nascimento, Samara estava no chamado “Vipão” e concedia uma entrevista quando outra jornalista aguardava ao lado o término da conversa para, então, tentar entrevistá-la para a TV. Após o fim da primeira entrevista, a profissional se aproximou da atriz, que teria demonstrado incômodo com uma nova abordagem e recusado o pedido.

De acordo com os relatos obtidos pela coluna, a jornalista teria aguardado o momento adequado e se aproximado de maneira respeitosa e cuidadosa para tentar conversar com Samara. A atriz, no entanto, teria demonstrado irritação ao perceber que seria abordada novamente e deixou claro que não queria conceder outra entrevista naquele momento.

Em tom de irritação, segundo as fontes ouvidas pela coluna, Samara teria disparado: "Estou cansada, pelo amor de Deus, não aguento mais. Eu quero dar atenção para as minhas filhas, nem atenção para minhas filhas eu dei".

Em seguida, ainda segundo os relatos, Samara teria virado as costas e encerrado a abordagem. A jornalista teria ficado visivelmente constrangida com a situação e sem conseguir prosseguir com a conversa. O episódio aconteceu durante o show de Demi Lovato.

A maneira como a atriz teria reagido chamou atenção de pessoas que acompanharam a cena e foi considerada grosseira por fontes ouvidas pela coluna. A situação também despertou comentários pelo fato de Samara abordar publicamente temas como feminismo, machismo e sororidade. Desta vez, a abordagem partiu justamente de uma mulher que estava exercendo seu trabalho como jornalista e que, segundo os relatos obtidos pela coluna, teria se aproximado de maneira cordial.

Vale ressaltar que Samara não tinha obrigação de conceder entrevista e estava acompanhada das filhas, tendo manifestado o desejo de aproveitar aquele momento ao lado dela. Segundo as fontes ouvidas pela coluna, o que causou estranhamento não foi a recusa em falar com a imprensa, mas a maneira como a atriz teria tratado a profissional durante a abordagem.

A coluna procurou a assessoria de Samara Felippo para que a atriz pudesse apresentar sua versão sobre o ocorrido, mas, até o fechamento desta nota, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.