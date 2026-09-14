Climão! Samara Felippo se irrita com repórter durante o Rock in RioFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Samara Felippo se irrita com repórter no Rock in Rio: 'Não aguento mais!'
Atriz teria se incomodado após ser abordada por jornalista que aguardava o fim de outra entrevista; situação chamou atenção nos bastidores do festival
Samara Felippo se irrita com repórter no Rock in Rio: 'Não aguento mais!'
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