Rafael Cardoso compareceu ao fórum na Barra da Tijuca na última quarta-feira (9) - Foto: Elber Xavier

Rafael Cardoso compareceu ao fórum na Barra da Tijuca na última quarta-feira (9)Foto: Elber Xavier

Publicado 11/09/2026 16:54 | Atualizado 11/09/2026 19:41

A passagem de Rafael Cardoso por um fórum na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (9), ocorreu por causa do processo envolvendo sua ex-mulher , Mariana Bridi, e a mãe dela, a jornalista Sônia Bridi. Essa informação já era conhecida. O que permanecia longe do conhecimento público, no entanto, era o teor do comparecimento do ator à Justiça, uma vez que o caso tramita sob segredo de Justiça.

A coluna Daniel Nascimento obteve, com exclusividade, informações sobre o que motivou a ida do ator ao fórum. Segundo a apuração, Rafael já foi condenado no caso e recebeu duas penas: uma de sete meses e outra de dois meses, relacionadas às duas partes envolvidas. Somadas, elas chegam a nove meses.

Ainda segundo as informações obtidas pela coluna, as penas não serão, a princípio, cumpridas com privação de liberdade. Houve a substituição por pena restritiva de direitos, e o comparecimento de Rafael à Justiça estaria relacionado justamente à definição das condições que deverão ser cumpridas pelo ator.

A audiência, portanto, não teria como objetivo discutir se Rafael seria ou não condenado, uma vez que já existe sentença, mas tratar do cumprimento das penas e das restrições impostas pela Justiça.

Por se tratar de um processo que corre em segredo de Justiça, detalhes dos autos não estão disponíveis para consulta pública. As informações sobre o teor do comparecimento foram obtidas pela coluna Daniel Nascimento por meio de fontes com conhecimento do caso.

Rafael fala sobre convivência com os filhos

Após deixar o fórum ao lado de seu advogado Jonathan Melo, Rafael Cardoso conversou com a coluna Daniel Nascimento e com o TV Fama, da RedeTV!. Questionado sobre o contato com os filhos e a relação com a ex-mulher e a ex-sogra, o ator adotou um discurso conciliador.

“Eu tô pegando meus filhos, tá tudo andando. A gente tá no processo justamente para aumentar o convívio mais com as crianças. Eu tenho os dias estipulados para pegá-los, eu pego eles, a gente faz diversos programas”, contou.

O ator também revelou esperar que, no futuro, os conflitos familiares fiquem no passado.

“Eu acredito que o melhor professor e a melhor cura é através do tempo, pra maioria dos males da nossa vida, quando tem questões pessoais. Então acredito que o tempo cura tudo, e eu espero o dia que eu consiga sentar na mesa com todo mundo e a gente dê risada de tudo isso que aconteceu, poder tá todo mundo junto. Se Deus quiser, isso é questão de tempo”, declarou.

“Só tomei porrada porque eu mereci”

Rafael também foi questionado sobre um vídeo que viralizou recentemente nas redes sociais. Nas imagens dos bastidores de um videoclipe, o ator aparece exibindo o abdômen definido e acabou recebendo uma enxurrada de elogios.

“Bom demais. Um carinho é sempre bem-vindo, né? Depois de tanta porrada que eu provoquei, só tomei porrada porque eu mereci”, afirmou.

A declaração veio acompanhada de um tom de autocrítica. Rafael não atribuiu a terceiros a responsabilidade pelas situações que enfrentou e reconheceu os próprios erros ao comentar a repercussão positiva que vem recebendo.