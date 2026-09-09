Suposto desentendimento entre a ex-BBB Tia Milena e assessora chama atenção no Rock in Rio - Foto: Reprodução/ Instagram

Suposto desentendimento entre a ex-BBB Tia Milena e assessora chama atenção no Rock in RioFoto: Reprodução/ Instagram

Publicado 09/09/2026 08:00 | Atualizado 09/09/2026 13:08

coluna Daniel Nascimento que estavam na Cidade do Rock, a Tia Milena deu o que falar durante sua passagem pelo Rock in Rio no último final de semana. Isso porque, segundo amigos daque estavam na Cidade do Rock, a ex-BBB teria protagonizado o que parecia ser um desentendimento com uma integrante de sua equipe enquanto circulava pelo festival.

De acordo com os relatos, a profissional, que acompanhava Milena e filmava seus passos pelo evento, teria demonstrado incômodo com a tarefa e afirmado que não ficaria gravando o tempo todo, já que aquela não seria sua função.

Milena, por sua vez, teria rebatido e pedido que a profissional continuasse fazendo os registros. "Filma aqui. Você tem que filmar tudo o que eu faço", teria dito a ex-BBB, segundo pessoas que afirmam ter presenciado a situação.

Desde que deixou o BBB, Milena Lages decidiu investir com mais força nas redes sociais e na produção de conteúdo. A ex-BBB criou um canal no YouTube, que atualmente conta com quase 4 mil inscritos e três vídeos publicados.

Entre os conteúdos disponíveis estão uma entrevista com Christian Chávez, integrante do RBD, os bastidores de um dia gravando uma publicidade e até uma aventura em que Milena aparece pulando de paraquedas.

Agora fica a curiosidade: será que os bastidores desse suposto desentendimento também foram registrados e vão aparecer no material final publicado em seu canal?

Após a publicação desta matéria, a assessoria de Tia Milena entrou em contato com a coluna e negou que tenha ocorrido qualquer desentendimento entre a ex-BBB e um integrante de sua equipe durante o Rock in Rio.

Em posicionamento enviado à coluna Daniel Nascimento, Gabriel, da Melina Tavares Comunicação, responsável pela assessoria da artista, afirmou que a informação sobre o possível desentendimento "não procede".

