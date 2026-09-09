Suposto desentendimento entre a ex-BBB Tia Milena e assessora chama atenção no Rock in RioFoto: Reprodução/ Instagram
Exclusivo Climão? Atitude de Tia Milena com assessora no Rock in Rio chama atenção
Segundo fontes da coluna, ex-BBB teria protagonizado situação envolvendo uma profissional de sua equipe durante passagem pela Cidade do Rock no último fim de semana
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