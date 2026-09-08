Justiça autoriza músico do Tihuana a reparar imóvel e cobrar gastos de Simone Mendes - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Justiça autoriza músico do Tihuana a reparar imóvel e cobrar gastos de Simone MendesFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 08/09/2026 13:02





Além da multa diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 200 mil, a Justiça autorizou que a parte representada pelo músico realize por conta própria os reparos necessários no imóvel atingido e, posteriormente, apresente os valores gastos para buscar o ressarcimento.



A medida consta da tutela de urgência concedida no processo que tramita em Barueri, na Grande São Paulo.



Na decisão, a Justiça determinou que Simone paralise a obra e reconstrua os muros e demais partes demolidas após o desabamento, restaurando a propriedade atingida ao estado anterior e retirando os entulhos deixados no local. Foi estabelecido prazo de 30 dias úteis para a finalização dos trabalhos.



Decisão prevê alternativa em caso de descumprimento



A decisão, no entanto, não se limita à aplicação da multa. A juíza Daniela Nudeliman Guiguet Leal estabeleceu uma alternativa caso a obrigação não seja cumprida.

Nesse cenário, a parte autora poderá custear inicialmente o refazimento e a restauração do muro e das demais áreas danificadas, além da retirada dos entulhos relacionados à obra. Depois, deverá comprovar no processo os valores desembolsados para buscar o ressarcimento dos danos materiais.



A decisão também prevê que, nessa hipótese, a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos.



Na prática, a medida cria uma alternativa para que a recuperação da propriedade não dependa exclusivamente da execução dos reparos por Simone.



Isso, porém, não representa uma condenação definitiva da cantora ao pagamento de um valor específico. A parte autora precisaria comprovar as despesas nos autos para buscar o respectivo ressarcimento.



Advogados de Léo Stuart alegam descumprimento

Posteriormente, os representantes de Léo Stuart alegaram ao Tribunal que Simone não teria cumprido a liminar. Além disso, pediram o aumento da multa estabelecida pela Justiça.



Nas contrarrazões ao recurso apresentado pela cantora, os advogados sustentaram que a penalidade deveria ser elevada diante do que classificaram como descumprimento da ordem judicial.



Simone contestou condições para reconstrução



Por outro lado, a defesa de Simone apresentou uma versão diferente para a controvérsia.



Os advogados da cantora sustentaram que não seria possível executar a reconstrução nos moldes determinados sem projeto técnico, planta, memorial descritivo e outras especificações necessárias para refazer a estrutura como existia anteriormente.



No recurso, a defesa argumentou que eventual descumprimento decorreria de uma “impossibilidade material”, e não de resistência voluntária à determinação judicial.



Além disso, Simone tentou suspender os efeitos da tutela de urgência e afastar a paralisação da obra enquanto o Tribunal analisava o recurso.



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), entretanto, manteve a medida. Em abril de 2026, a 36ª Câmara de Direito Privado negou, por unanimidade, o recurso apresentado pela cantora.



Léo explica por que ainda não iniciou os reparos



Apesar da autorização judicial, Léo Stuart ainda não iniciou por conta própria a reconstrução, segundo seu advogado.



Questionado sobre o motivo de não utilizar a possibilidade prevista na decisão e posteriormente buscar o ressarcimento, o representante do músico afirmou que existe receio de que novos reparos sofram danos caso o problema de drenagem que, segundo ele, persiste na obra vizinha, não seja solucionado.



“Havia e há um receio. A gente sabe que ainda não foi feita a drenagem e a passagem de águas pluviais na obra dela. Então, vamos imaginar: a gente refaz o muro, vem uma chuva forte e desaba de novo? Essa é a preocupação”, afirmou o advogado de Léo. A coluna Daniel Nascimento descobriu que a decisão judicial que determinou a paralisação da obra ligada a construção da nova mansão de Simone Mendes e a realização de reparos na residência de Léo Stuart, guitarrista da banda Tihuana, trouxe uma consequência adicional para o caso de descumprimento da ordem.Além da multa diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 200 mil, a Justiça autorizou que a parte representada pelo músico realize por conta própria os reparos necessários no imóvel atingido e, posteriormente, apresente os valores gastos para buscar o ressarcimento.A medida consta da tutela de urgência concedida no processo que tramita em Barueri, na Grande São Paulo.Na decisão, a Justiça determinou que Simone paralise a obra e reconstrua os muros e demais partes demolidas após o desabamento, restaurando a propriedade atingida ao estado anterior e retirando os entulhos deixados no local. Foi estabelecido prazo de 30 dias úteis para a finalização dos trabalhos.A decisão, no entanto, não se limita à aplicação da multa. A juíza Daniela Nudeliman Guiguet Leal estabeleceu uma alternativa caso a obrigação não seja cumprida.Nesse cenário, a parte autora poderá custear inicialmente o refazimento e a restauração do muro e das demais áreas danificadas, além da retirada dos entulhos relacionados à obra. Depois, deverá comprovar no processo os valores desembolsados para buscar o ressarcimento dos danos materiais.A decisão também prevê que, nessa hipótese, a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos.Na prática, a medida cria uma alternativa para que a recuperação da propriedade não dependa exclusivamente da execução dos reparos por Simone.Isso, porém, não representa uma condenação definitiva da cantora ao pagamento de um valor específico. A parte autora precisaria comprovar as despesas nos autos para buscar o respectivo ressarcimento.Advogados de Léo Stuart alegam descumprimentoPosteriormente, os representantes de Léo Stuart alegaram ao Tribunal que Simone não teria cumprido a liminar. Além disso, pediram o aumento da multa estabelecida pela Justiça.Nas contrarrazões ao recurso apresentado pela cantora, os advogados sustentaram que a penalidade deveria ser elevada diante do que classificaram como descumprimento da ordem judicial.Por outro lado, a defesa de Simone apresentou uma versão diferente para a controvérsia.Os advogados da cantora sustentaram que não seria possível executar a reconstrução nos moldes determinados sem projeto técnico, planta, memorial descritivo e outras especificações necessárias para refazer a estrutura como existia anteriormente.No recurso, a defesa argumentou que eventual descumprimento decorreria de uma “impossibilidade material”, e não de resistência voluntária à determinação judicial.Além disso, Simone tentou suspender os efeitos da tutela de urgência e afastar a paralisação da obra enquanto o Tribunal analisava o recurso.O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), entretanto, manteve a medida. Em abril de 2026, a 36ª Câmara de Direito Privado negou, por unanimidade, o recurso apresentado pela cantora.Apesar da autorização judicial, Léo Stuart ainda não iniciou por conta própria a reconstrução, segundo seu advogado.Questionado sobre o motivo de não utilizar a possibilidade prevista na decisão e posteriormente buscar o ressarcimento, o representante do músico afirmou que existe receio de que novos reparos sofram danos caso o problema de drenagem que, segundo ele, persiste na obra vizinha, não seja solucionado.“Havia e há um receio. A gente sabe que ainda não foi feita a drenagem e a passagem de águas pluviais na obra dela. Então, vamos imaginar: a gente refaz o muro, vem uma chuva forte e desaba de novo? Essa é a preocupação”, afirmou o advogado de Léo.