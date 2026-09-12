Ana Hickmann mostra seu vestido de noiva Foto: Leo Faria
Para o momento especial, Ana Hickmann escolheu um vestido que chamou atenção não apenas pela beleza, mas também pelas dimensões. A criação exclusiva de Vitor Zerbinato utilizou cerca de 40 metros de tafetá acetinado off-white, com saia volumosa e um maxi laço.
A coluna Daniel Nascimento apurou detalhes da produção da apresentadora. O modelo seguiu uma proposta romântica e sofisticada, combinando volume, acabamento clássico e elementos pensados especialmente para o casamento.
Ana Hickmann usou dois vestidos no casamento
Além do modelo principal, Ana Hickmann também preparou um segundo vestido para a celebração. Assim, a apresentadora pôde mudar o visual durante a festa sem abrir mão da identidade criada para o grande dia.
A parceria com Vitor Zerbinato ganhou ainda mais significado porque o estilista é amigo de Ana. Por isso, a construção dos looks levou em consideração não apenas o estilo da apresentadora, mas também a importância daquele momento.
As joias também receberam atenção especial. Ana escolheu peças com diamantes e águas-marinhas, incluindo pedras selecionadas para harmonizar com o olhar da noiva.
Além disso, a apresentadora apostou em uma tradição bastante conhecida entre as noivas: usar algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul.
Beleza de Ana Hickmann ganhou assinatura de Celso Kamura
O visual da apresentadora ficou completo com uma equipe de profissionais conhecidos da moda e da beleza. Para o cabelo, Celso Kamura criou um coque polido, elegante e alinhado à proposta clássica do vestido.
Já a maquiagem ficou sob responsabilidade de Marcelo Gomes. A escolha foi por uma pele iluminada e olhos translúcidos, mantendo a produção sofisticada sem tirar o protagonismo do vestido.
Da mesma forma, as sandálias receberam uma criação exclusiva. O modelo escolhido por Ana levou a assinatura de Daniel Valadares e completou a produção da noiva.
Casamento aconteceu em cenário especial
A escolha da Fazenda Casa Gialla também fez parte da experiência planejada pelo casal. O espaço, localizado em Araras, recebeu uma estrutura especial para receber os convidados.
A cerimônia aconteceu sob uma figueira centenária, que possui uma copa de aproximadamente 300 metros quadrados. Dessa maneira, a própria natureza se transformou em parte do cenário escolhido para o casamento.
A lista, por sua vez, reuniu cerca de 150 convidados. A proposta de Ana e Edu foi celebrar o momento ao lado de pessoas próximas, mantendo o evento mais reservado.
Ana Hickmann celebrou nova etapa com Edu Guedes
Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o relacionamento publicamente em 2024. Desde então, os dois passaram a compartilhar diferentes momentos da relação e construíram uma trajetória acompanhada de perto pelos fãs.
Com a cerimônia religiosa, o casal marcou uma nova etapa da relação. Para Ana, no entanto, a festa representou algo maior do que simplesmente subir ao altar.
“Essa festa é mais do que só a palavra casamento. Acima de tudo, é a celebração do nosso amor”, contou a apresentadora.
Com dois vestidos, joias especiais e uma produção assinada por profissionais renomados, Ana Hickmann transformou o casamento em uma celebração que uniu moda, beleza e emoção. E, sobretudo, a produção escolhida pela apresentadora colocou seu estilo em evidência em um dos dias mais importantes de sua história com Edu Guedes.
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