Lívia Andrade e Alex Poatan durante viagem para acompanhar evento do UFC nos Estados Unidos - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Lívia Andrade e Alex Poatan durante viagem para acompanhar evento do UFC nos Estados UnidosFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 13/09/2026 11:44 | Atualizado 13/09/2026 15:00

coluna Daniel Nascimento ao afirmar que eles "nunca namoraram".



Os rumores ganharam ainda mais força quando



No último mês, porém, começaram a circular notícias de que os dois teriam colocado um ponto final na relação. Entre as versões divulgadas, a distância e a incompatibilidade de agendas foram apontadas como possíveis razões para o suposto afastamento, já que Lívia vive no Brasil, enquanto Poatan mantém boa parte de sua rotina profissional nos Estados Unidos.



Só que uma declaração feita pelo próprio lutador na noite deste sábado (12) colocou uma nova camada nessa história.



Tudo começou após circular nas redes sociais um vídeo em que Lívia comenta os rumores de que estaria se envolvendo com Pedro Scooby, ex-BBB que integra o elenco do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, programa do qual a apresentadora também participa. Na gravação, ela nega qualquer envolvimento amoroso com o rapaz.



Poatan apareceu nos comentários e decidiu se manifestar publicamente. Ao marcar Lívia, o lutador afirmou que nunca existiu namoro entre eles e ainda soltou uma frase que chamou atenção.



"@liviaandradereal, quem mandou fazer merenda? E agora fica aí tentando se explicar porque o cara tem ex-namorada que é sua amiga", escreveuele



Na sequência, o campeão do UFC afirmou não ter qualquer relação com a situação e deixou claro que, segundo ele, Lívia pode fazer o que quiser.



"E, galera, eu não tenho nada a ver com nada disso aí, porque o meu combinado com a Lívia é um e ela faz o que quiser, porque nunca namoramos”, disparou.



A declaração chama atenção justamente porque, apesar de os dois nunca terem oficializado publicamente um relacionamento, as aparições juntos fizeram com que fossem apontados durante meses como um casal. A própria repercussão recente chegou a tratar o afastamento dos dois como um término. Poatan, no entanto, agora apresenta outra versão: segundo ele, namoro nunca existiu.



E uma parte da declaração ainda deixou uma pulga atrás da orelha: afinal, qual seria o "combinado" que Poatan diz ter com Lívia Andrade? E mais: o que o lutador quis dizer ao disparar "quem mandou fazer merenda?"? Xii... pelo visto, essa história ainda pode render. Há pouco mais de seis meses, Lívia Andrade e Alex Poatan passaram a ser apontados pela imprensa como um possível casal após aparecerem juntos na primeira fila de uma luta de UFC. De lá para cá, novas aparições dos dois reforçaram as especulações sobre um romance, embora nenhum deles tenha assumido publicamente um namoro. Agora, o campeão do UFC resolveu falar sobre a relação e surpreendeu até aao afirmar que eles "nunca namoraram".Os rumores ganharam ainda mais força quando Lívia e Poatan foram vistos dançando forró agarradinhos em Sobrália, Minas Gerais. Em outro momento, a apresentadora chegou a assumir o posto de fotógrafa do lutador durante uma viagem. A proximidade entre os dois fez com que a imprensa passasse a tratar a relação como um possível romance.No último mês, porém, começaram a circular notícias de que os dois teriam colocado um ponto final na relação. Entre as versões divulgadas, a distância e a incompatibilidade de agendas foram apontadas como possíveis razões para o suposto afastamento, já que Lívia vive no Brasil, enquanto Poatan mantém boa parte de sua rotina profissional nos Estados Unidos.Só que uma declaração feita pelo próprio lutador na noite deste sábado (12) colocou uma nova camada nessa história.Tudo começou após circular nas redes sociais um vídeo em que Lívia comenta os rumores de que estaria se envolvendo com Pedro Scooby, ex-BBB que integra o elenco do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, programa do qual a apresentadora também participa. Na gravação, ela nega qualquer envolvimento amoroso com o rapaz.Poatan apareceu nos comentários e decidiu se manifestar publicamente. Ao marcar Lívia, o lutador afirmou que nunca existiu namoro entre eles e ainda soltou uma frase que chamou atenção."@liviaandradereal, quem mandou fazer merenda? E agora fica aí tentando se explicar porque o cara tem ex-namorada que é sua amiga", escreveueleNa sequência, o campeão do UFC afirmou não ter qualquer relação com a situação e deixou claro que, segundo ele, Lívia pode fazer o que quiser."E, galera, eu não tenho nada a ver com nada disso aí, porque o meu combinado com a Lívia é um e ela faz o que quiser, porque nunca namoramos”, disparou.A declaração chama atenção justamente porque, apesar de os dois nunca terem oficializado publicamente um relacionamento, as aparições juntos fizeram com que fossem apontados durante meses como um casal. A própria repercussão recente chegou a tratar o afastamento dos dois como um término. Poatan, no entanto, agora apresenta outra versão: segundo ele, namoro nunca existiu.E uma parte da declaração ainda deixou uma pulga atrás da orelha: afinal, qual seria o "combinado" que Poatan diz ter com Lívia Andrade? E mais: o que o lutador quis dizer ao disparar "quem mandou fazer merenda?"? Xii... pelo visto, essa história ainda pode render.