Fora de ?Avenida Brasil 2?, Cacau Protásio quebra o silêncio - Foto: Reprodução/ Redes sociais/ Globo

Fora de ?Avenida Brasil 2?, Cacau Protásio quebra o silêncioFoto: Reprodução/ Redes sociais/ Globo

Publicado 17/09/2026 14:17

coluna Daniel Nascimento,



A Globo anunciou nesta semana parte do elenco da nova trama de João Emanuel Carneiro, prevista para estrear em janeiro de 2027. Entre os retornos confirmados estão Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício, Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso, Letícia Isnard, Juliano Cazarré, Karol Lannes e Cris Vianna. Cacau, no entanto, não apareceu entre os 20 nomes divulgados.



À coluna, a atriz contou que recebeu a decisão com respeito, embora admita que a notícia tenha provocado diferentes sentimentos.



“Olha, eu recebi com respeito. Toda produção tem suas escolhas, seus caminhos e suas decisões artísticas. Claro que existe um carinho enorme pela Zezé e pela história que construí com essa personagem. Então, quando soube, passou muita coisa pela minha cabeça, sim”.



Cacau preferiu transformar o momento em agradecimento. Segundo ela, desde que sua ausência passou a repercutir, suas redes sociais foram tomadas por mensagens de pessoas pedindo a volta de Zezé.



“Agora só quero agradecer aos meus amigos, familiares e fãs por todo carinho que estou recebendo. Minhas redes sociais estão cheias, muita gente pedindo para eu voltar a interpretar a Zezé. Não tem preço este carinho e reconhecimento. Meu coração fica quentinho”. A ausência de Cacau Protásio entre os nomes anunciados para "Avenida Brasil 2" não passou despercebida pelo público. Intérprete da inesquecível Zezé na novela de 2012, a atriz viu fãs se mobilizarem nas redes sociais pedindo seu retorno à história. Agora, em conversa exclusiva com a Cacau falou sobre a decisão de não ter sido convidada, até o momento, para a continuação e revelou como recebeu a notícia.A Globo anunciou nesta semana parte do elenco da nova trama de João Emanuel Carneiro, prevista para estrear em janeiro de 2027. Entre os retornos confirmados estão Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício, Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso, Letícia Isnard, Juliano Cazarré, Karol Lannes e Cris Vianna. Cacau, no entanto, não apareceu entre os 20 nomes divulgados.À coluna, a atriz contou que recebeu a decisão com respeito, embora admita que a notícia tenha provocado diferentes sentimentos.“Olha, eu recebi com respeito. Toda produção tem suas escolhas, seus caminhos e suas decisões artísticas. Claro que existe um carinho enorme pela Zezé e pela história que construí com essa personagem. Então, quando soube, passou muita coisa pela minha cabeça, sim”.Cacau preferiu transformar o momento em agradecimento. Segundo ela, desde que sua ausência passou a repercutir, suas redes sociais foram tomadas por mensagens de pessoas pedindo a volta de Zezé.“Agora só quero agradecer aos meus amigos, familiares e fãs por todo carinho que estou recebendo. Minhas redes sociais estão cheias, muita gente pedindo para eu voltar a interpretar a Zezé. Não tem preço este carinho e reconhecimento. Meu coração fica quentinho”.

Zezé ainda tem história para contar



Questionada pela coluna se considera a ausência apenas uma decisão artística ou se acredita que ainda poderia fazer parte da continuação, Cacau evitou qualquer crítica à produção, mas não escondeu que consegue enxergar novos caminhos para a personagem.



“Eu acredito que cada história tem seu caminho. Se a decisão foi essa, eu respeito. Mas também seria mentira dizer que eu não consigo imaginar a Zezé vivendo outras histórias. Consigo, e muitas!”



Para Cacau, a força alcançada pela personagem ultrapassou os limites da própria novela.



“A personagem é muito querida pelo público e continua viva na memória das pessoas. A Zezé não ficou presa naquela novela. Ela ganhou vida própria. E isso, para uma atriz, é um presente muito grande.”



A percepção da atriz encontra respaldo na repercussão provocada pela ausência. Após o anúncio do elenco, fãs e até nomes conhecidos passaram a defender publicamente o retorno da personagem. A assessoria de Cacau também confirmou que, até o momento, a atriz não recebeu convite para integrar a nova produção.





Uma personagem que mudou sua carreira





Zezé entrou em "Avenida Brasil" como funcionária da mansão de Tufão e acabou conquistando espaço próprio na história. Sempre atenta ao que acontecia dentro da casa, a personagem se destacou principalmente nas cenas ao lado de Carminha, interpretada por Adriana Esteves, além do humor e das frases que repercutiram entre os telespectadores.



A personagem teve tamanho impacto na trajetória de Cacau que a própria atriz já definiu *Avenida Brasil* como um divisor de águas. Anos depois da exibição original, cenas como a chamada “Dança do Amendoim” continuaram sendo lembradas pelo público.



E, apesar de estar fora da lista anunciada até agora, Cacau não fecha a porta para um eventual retorno. Perguntada pela coluna se aceitaria interpretar Zezé novamente caso recebesse um convite, respondeu sem hesitar:



“Aceitaria, sim! Eu tenho um carinho gigantesco pela Zezé. Ela foi um divisor de águas na minha vida e profissionalmente me abriu portas que eu jamais vou esquecer.”



A atriz já tem até ideias para uma versão da personagem 14 anos depois.



“Se ela voltasse, eu gostaria de mostrar uma Zezé vivendo novas situações, com a mesma essência, mas também com novas experiências. Afinal, o tempo passou, né? Ela podia estar mais esperta, mais fogosa, mais vivida… embora eu ache que a língua continuaria a mesma! (risos)”



Cacau encerrou a conversa deixando claro o tamanho da importância de Zezé em sua trajetória, e com um recado que mantém aberta a possibilidade de um reencontro.



“A Zezé me projetou para o Brasil e até para fora dele. Então, se a Santa Zezé bater na minha porta de novo, eu vou abrir! (risos)”

Vale lembrar que, inicialmente, Juliana Palmer, assessora de Cacau Protásio, falou sobre a ausência da atriz entre os nomes anunciados para a nova fase de Avenida Brasil. Em conversa com a jornalista Janaina Nunes, do Portal LeoDias, ela afirmou ter sido surpreendida pela notícia: “Ainda não tive tempo hábil de conversar com a Cacau sobre essa notícia, mas posso dizer que ela nunca omitiu, em nenhuma entrevista, o desejo de reviver a Zezé. Por isso, a divulgação dessa lista me pega de surpresa e, confesso, me entristece”, declarou.