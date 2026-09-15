Bárbara Borges consegue decisão na Justiça em caso ligado a Deolane BezerraFoto: Reprodução/ Redes sociais
A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a Justiça concedeu tutela provisória de urgência e determinou que os réus retirem, no prazo de cinco dias, os conteúdos questionados no processo.
A ordem alcança publicações, matérias, vídeos, postagens, reels, stories e outros conteúdos que associem uma publicação feita por Bárbara em 30 de março de 2026 aos fatos envolvendo a prisão de Deolane Bezerra.
Ao analisar o pedido, o juízo entendeu, nesta fase inicial do processo, que existem elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito alegado pela atriz. Segundo a decisão, as publicações contestadas promovem associações consideradas indevidas e sem "lastro probatório concreto".
O despacho também aponta que a manutenção de conteúdos capazes de vincular o nome ou a imagem de Bárbara a supostas condutas ilícitas de terceiros, sem respaldo factual demonstrado, pode atingir sua honra e dignidade.
Justiça aponta risco à reputação
Em caso de descumprimento da determinação, foi fixada multa diária de R$ 100, inicialmente limitada a R$ 3 mil.
Processo ainda não terminou
Os réus deverão ser citados e terão prazo de 15 dias úteis para apresentar contestação. Por enquanto, a Justiça também decidiu não marcar audiência de conciliação ou mediação, que poderá ser realizada posteriormente caso haja interesse de ambas as partes.
Bárbara Borges e Deolane Bezerra tiveram uma relação marcada por embates durante "A Fazenda 14", exibida pela Record em 2022. Bárbara chegou à final e conquistou o prêmio da temporada, enquanto Deolane deixou o reality antes da decisão.
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