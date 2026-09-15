Bárbara Borges consegue decisão na Justiça em caso ligado a Deolane Bezerra - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Bárbara Borges consegue decisão na Justiça em caso ligado a Deolane BezerraFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 15/09/2026 10:52 | Atualizado 15/09/2026 11:11





A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a Justiça concedeu tutela provisória de urgência e determinou que os réus retirem, no prazo de cinco dias, os conteúdos questionados no processo.



A ordem alcança publicações, matérias, vídeos, postagens, reels, stories e outros conteúdos que associem uma publicação feita por Bárbara em 30 de março de 2026 aos fatos envolvendo a prisão de Deolane Bezerra.



Ao analisar o pedido, o juízo entendeu, nesta fase inicial do processo, que existem elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito alegado pela atriz. Segundo a decisão, as publicações contestadas promovem associações consideradas indevidas e sem "lastro probatório concreto".



O despacho também aponta que a manutenção de conteúdos capazes de vincular o nome ou a imagem de Bárbara a supostas condutas ilícitas de terceiros, sem respaldo factual demonstrado, pode atingir sua honra e dignidade.



Bárbara Borges conseguiu uma decisão favorável na Justiça do Rio de Janeiro em uma ação envolvendo publicações que associam uma postagem feita pela atriz aos fatos relacionados à prisão da influenciadora Deolane Bezerra. A ex-Paquita e campeã de "Fazenda 14" recorreu ao Judiciário contra perfis do Instagram.descobriu com exclusividade que a Justiça concedeu tutela provisória de urgência e determinou que os réus retirem, no prazo de cinco dias, os conteúdos questionados no processo.A ordem alcança publicações, matérias, vídeos, postagens, reels, stories e outros conteúdos que associem uma publicação feita por Bárbara em 30 de março de 2026 aos fatos envolvendo a prisão de Deolane Bezerra.Ao analisar o pedido, o juízo entendeu, nesta fase inicial do processo, que existem elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito alegado pela atriz. Segundo a decisão, as publicações contestadas promovem associações consideradas indevidas e sem "lastro probatório concreto".O despacho também aponta que a manutenção de conteúdos capazes de vincular o nome ou a imagem de Bárbara a supostas condutas ilícitas de terceiros, sem respaldo factual demonstrado, pode atingir sua honra e dignidade.

Justiça aponta risco à reputação

Outro argumento considerado para a concessão da tutela foi o alcance das publicações. A decisão destaca que os conteúdos permaneciam disponíveis em perfil de ampla visibilidade e acesso público, permitindo a disseminação contínua das informações.

Para a Justiça, essa situação representa risco de prejuízos de difícil reparação à reputação e à esfera pessoal da atriz enquanto as postagens permanecerem disponíveis.



Em caso de descumprimento da determinação, foi fixada multa diária de R$ 100, inicialmente limitada a R$ 3 mil.





Processo ainda não terminou

Apesar da decisão favorável a Bárbara Borges, a ação ainda não teve julgamento definitivo. A tutela foi concedida em análise preliminar e poderá ser revista no decorrer do processo.

A própria decisão ressalta que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os conteúdos poderão ser restabelecidos caso, ao final da ação, os pedidos apresentados pela atriz sejam julgados improcedentes.



Os réus deverão ser citados e terão prazo de 15 dias úteis para apresentar contestação. Por enquanto, a Justiça também decidiu não marcar audiência de conciliação ou mediação, que poderá ser realizada posteriormente caso haja interesse de ambas as partes.



Bárbara Borges e Deolane Bezerra tiveram uma relação marcada por embates durante "A Fazenda 14", exibida pela Record em 2022. Bárbara chegou à final e conquistou o prêmio da temporada, enquanto Deolane deixou o reality antes da decisão.

