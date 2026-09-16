Ex-caseiro de Marcos Nanini relata jornada extensa e acúmulo de funções; ator contesta - Foto: Reprodução/ Instagram

Ex-caseiro de Marcos Nanini relata jornada extensa e acúmulo de funções; ator contestaFoto: Reprodução/ Instagram

Publicado 16/09/2026 09:16 | Atualizado 16/09/2026 10:33

coluna Daniel Nascimento



O processo foi ajuizado em julho deste ano na 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro por Silvonei, que afirma ter trabalhado para Nanini como caseiro entre fevereiro de 2021 e julho de 2025, quando foi dispensado sem justa causa. E, pasme: ele recebia menos de um salário mínimo. Conforme registros nos autos, seu último salário-base era de R$ 1.363,44 mensais.



O valor pago ao ex-funcionário chamou a atenção da coluna porque, em 2025, o salário mínimo nacional era de R$ 1.518. É importante, porém, fazer uma distinção: documentos anexados ao processo mostram que, em determinados meses, havia outras rubricas além do salário-base. Em fevereiro de 2025, por exemplo, um recibo registra R$ 1.363,44 de salário, além de R$ 240 em “outros adicionais” e R$ 130 de salário-família. Vale lembrar, no entanto, que essas verbas adicionais não alteram o valor registrado como salário-base do trabalhador.

teve acesso com exclusividade aos detalhes de uma ação trabalhista envolvendo o ator Marco Nanini e um ex-funcionário que trabalhou em sua residência. Nos autos, Silvonei dos Santos, que atribuiu à ação o valor de R$ 87.085,89, apresentou uma série de alegações sobre sua rotina de trabalho, incluindo jornada extensa, acúmulo de funções e períodos em que afirma ter permanecido de prontidão. A defesa do artista contestou a versão apresentada pelo trabalhador.O processo foi ajuizado em julho deste ano na 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro por Silvonei, que afirma ter trabalhado para Nanini como caseiro entre fevereiro de 2021 e julho de 2025, quando foi dispensado sem justa causa. E, pasme: ele recebia menos de um salário mínimo. Conforme registros nos autos, seu último salário-base era de R$ 1.363,44 mensais.O valor pago ao ex-funcionário chamou a atenção da coluna porque, em 2025, o salário mínimo nacional era de R$ 1.518. É importante, porém, fazer uma distinção: documentos anexados ao processo mostram que, em determinados meses, havia outras rubricas além do salário-base. Em fevereiro de 2025, por exemplo, um recibo registra R$ 1.363,44 de salário, além de R$ 240 em “outros adicionais” e R$ 130 de salário-família. Vale lembrar, no entanto, que essas verbas adicionais não alteram o valor registrado como salário-base do trabalhador.

Jornada extensa, segundo o ex-caseiro

É justamente a jornada descrita por Silvonei que aparece como um dos principais pontos de divergência entre as partes. Segundo o ex-funcionário, sua rotina seria muito diferente daquela formalmente registrada.



Na ação, ele afirma que trabalhava de sexta a terça-feira, das 17h às 9h do dia seguinte, com uma hora de intervalo, e que, mesmo entre 9h e 17h, permanecia à disposição do empregador. Silvonei também relacionou diversos feriados nos quais alega ter trabalhado.



O ex-caseiro sustenta ainda que, durante parte da semana, dormia na residência e deveria permanecer de prontidão. Segundo seu relato, havia determinação para que atendesse a chamados sempre que necessário, inclusive pela manhã, à tarde, à noite ou durante a madrugada, para realização de serviços de manutenção.



De caseiro a uma espécie de "faz-tudo"

Outro ponto central da ação é o suposto acúmulo de funções. Silvonei foi contratado formalmente como caseiro, mas sustenta que, na prática, suas atribuições teriam ido muito além das atividades originalmente previstas.



De acordo com a petição inicial, ele realizava serviços domésticos em geral, cuidava dos cães e fazia a limpeza e manutenção do quintal e da piscina, além de atender às necessidades dos empregadores.



O trabalhador afirma ainda que desempenhava tarefas que considera próprias de cuidador. Entre elas, relata que trocava roupas, administrava medicamentos diariamente nos horários determinados e servia refeições. Por esse motivo, pediu à Justiça o reconhecimento do acúmulo de função e o pagamento de adicional salarial.



Botão de emergência no quarto



Outro relato apresentado pelo ex-funcionário envolve o período em que permanecia na residência durante a noite.



Silvonei afirma que havia um aparelho de emergência em seu quarto, ligado a um botão de alerta instalado próximo ao empregador. Segundo sua versão, quando o dispositivo era acionado, o aparelho que permanecia ao seu lado disparava e ele deveria se levantar imediatamente para prestar atendimento, ou seja, segundo ele mesmo afirma, Marcos Nanini poderia acioná-lo a qualquer hora do dia ou madrugada.



Com base nessa dinâmica, o ex-caseiro argumentou que permanecia em regime de prontidão e pediu o pagamento pelas horas em que afirma ter ficado à disposição.



O que diz Marco Nanini



A defesa do ator, que deu vida ao personagem Lineu do seriado global "A Grande Família", reconheceu o vínculo empregatício e a função de caseiro, mas rejeitou as demais alegações apresentadas pelo ex-funcionário. Segundo os advogados do ator, a narrativa da petição inicial estaria dissociada da realidade.



Em relação à alegada prontidão, a defesa sustenta que Silvonei não precisava permanecer à disposição de Nanini fora do horário contratual e tinha liberdade para desfrutar de seus períodos de descanso e lazer.



Os advogados também contestaram a afirmação de que o ator necessitava de assistência constante por ser idoso. A defesa afirma que Nanini não dependia de cuidador, não necessitava de auxílio para trocar de roupa ou administrar medicamentos e mantinha suas atividades pessoais e profissionais normalmente.





E como terminou?



Apesar das versões conflitantes, a Justiça não chegou a julgar o mérito das alegações apresentadas pelo ex-funcionário nem das contestações feitas pela defesa de Marcos Nanini.



Em audiência realizada no dia 8 de setembro, as partes chegaram a um acordo. Marco Nanini se comprometeu a pagar R$ 16 mil líquidos, divididos em quatro parcelas de R$ 4 mil, em troca da quitação do que foi pedido na ação e do contrato de trabalho mantido entre eles.



O acordo foi homologado pela Justiça do Trabalho e prevê multa de 50% sobre o saldo devedor em caso de inadimplência, além do vencimento antecipado das parcelas restantes. Na ata, os R$ 16 mil foram discriminados como verbas rescisórias. Cumpridas todas as obrigações, a determinação é para que o processo seja arquivado.



A coluna Daniel Nascimento tentou contato com Marco Nanini, mas, até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

