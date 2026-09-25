Mãe de Fran responde Solange Gomes após filha ser chamada de ?maldita? - Foto: Reprodução* Redes sociais

Mãe de Fran responde Solange Gomes após filha ser chamada de ?maldita?Foto: Reprodução* Redes sociais

Publicado 25/09/2026 19:06 | Atualizado 25/09/2026 19:15

Parece que Solange Gomes ainda não digeriu muito bem a eliminação da filha , Stephanie Gomes, de “A Fazenda”. A jovem foi a primeira eliminada da temporada, na noite desta quinta-feira (24), após chegar à Roça por indicação direta da fazendeira Fran Grossi.

Embora a decisão de quem permanece ou deixa o reality seja do público, Solange não escondeu sua insatisfação com a responsável por colocar Stephanie na berlinda. Na manhã desta sexta-feira (25), durante participação no “Hoje em Dia”, a ex-peoa conversou com a filha e fez uma série de comentários sobre os participantes que continuam na disputa.

Solange contou que havia chorado muito com a eliminação, elogiou a postura de Stephanie no confinamento e afirmou que gostaria de ser como a filha e não “subterrânea”, como definiu a própria personalidade.

Ao analisar os demais participantes, a ex-peoa apontou Serginho como um dos favoritos da temporada e também criticou Giovana Gold, a quem chamou de “burra”. No entanto, foi ao mencionar Fran que Solange endureceu o discurso.

“A Fran, maldita, Deus que me perdoe, porque pra mim é a pior pessoa do jogo, é a Fran”, disparou.

A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. “Saiu por causa da mãe”, escreveu um internauta. “Não tira o nome da Fran da boca”, comentou outro. Por outro lado, seguidores também demonstraram carinho por Stephanie. “Sucesso, Stephanie”, desejou um. “A relação delas é linda”, escreveu outro ao comentar a proximidade entre mãe e filha.

Mas o que chamou a atenção da coluna Daniel Nascimento foi a reação de Erica Bvanut, mãe de Fran Grossi. Após ver, em rede nacional, sua filha ser chamada de “maldita” por Solange, em uma declaração entendida como uma forma de amaldiçoá-la, Erica não deixou a fala passar em branco e saiu em defesa da peoa nas redes sociais.

“Falas horríveis dessa mulher. Não tenho medo da boca dela porque sei a bênção que Deus tem pra vida da minha filha”, escreveu Erica.

A manifestação da mãe de Fran acrescentou um novo capítulo à repercussão da primeira eliminação da temporada. Enquanto Stephanie já está fora da disputa, Fran continua confinada e, até o momento, sem conhecimento da troca de declarações envolvendo as duas mães fora do reality.