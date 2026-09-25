Mãe de Fran responde Solange Gomes após filha ser chamada de ?maldita?Foto: Reprodução* Redes sociais
Mãe de Fran responde Solange Gomes após filha ser chamada de 'maldita'
Erica Bvanut saiu em defesa da filha após eliminação de Stephanie Gomes de ‘A Fazenda’ provocar polêmica fora do reality
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