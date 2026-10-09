Marina Ruy Barbosa negou envolvimento com Daniel Vorcaro - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa negou envolvimento com Daniel Vorcaro Reprodução/Instagram

Publicado 09/10/2026 09:41





Segundo apuração exclusiva da coluna Daniel Nascimento, a famosa rádio corredor dos Estúdios Globo anda movimentada. Por lá, comenta-se que Marina acertou sua volta ao canal para 2027. E não seria para qualquer produção, não!



A atriz está cotada para integrar o elenco de uma nova novela das 23h, faixa que a Globo pretende resgatar após oito anos. A novidade marcará não apenas o reencontro da artista com a dramaturgia da casa, mas também a retomada de um horário que já foi palco de produções marcantes, conhecidas por suas histórias mais ousadas e voltadas ao público adulto. Marina Ruy Barbosa está de volta à Globo! É isso mesmo que você leu, caro leitor. Pelo menos é o que indicam as informações que chegaram aos ouvidos desta coluna. Após encerrar, em maio de 2024 , seu contrato de exclusividade com a emissora da família Marinho, colocando fim a um vínculo de duas décadas, a ruiva estaria se preparando para reencontrar a casa onde construiu boa parte de sua carreira.Segundo apuração exclusiva da, a famosa rádio corredor dos Estúdios Globo anda movimentada. Por lá, comenta-se que Marina acertou sua volta ao canal para 2027. E não seria para qualquer produção, não!A atriz está cotada para integrar o elenco de uma nova novela das 23h, faixa que a Globo pretende resgatar após oito anos. A novidade marcará não apenas o reencontro da artista com a dramaturgia da casa, mas também a retomada de um horário que já foi palco de produções marcantes, conhecidas por suas histórias mais ousadas e voltadas ao público adulto.

Mas calma, porque essa história tem mais um capítulo!



Inicialmente, a apuração apontava que Marina poderia integrar o elenco de uma novela escrita por Ricardo Linhares. No entanto, na noite de ontem, a própria Globo, por meio de uma de suas colunas, adiantou que o projeto do autor seguirá destinado ao Globoplay, deixando em aberto qual trama marcará o retorno da atriz à televisão aberta.



Por enquanto, os detalhes sobre a história, o papel reservado à ruiva e os demais nomes envolvidos seguem cercados de mistério. Nos corredores da emissora, o assunto é tratado com discrição.



A coluna Daniel Nascimento procurou a assessoria de Marina Ruy Barbosa e a comunicação da Globo para comentar o assunto. A equipe da atriz informou que está apurando as informações. Até o fechamento desta nota, não havia um posicionamento oficial sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestações.



Enquanto isso, seguimos atentos às movimentações nos bastidores da emissora carioca e, assim que surgirem novos detalhes, traremos tudo em primeira mão para vocês. Afinal, onde há fumaça, esta coluna vai atrás para descobrir se tem fogo!

