Após polêmica com Xuxa, Mara dispara contra Angélica em publicação da coluna Daniel Nascimento - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Após polêmica com Xuxa, Mara dispara contra Angélica em publicação da coluna Daniel Nascimento Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 08/10/2026 08:00

coluna Daniel Nascimento, revelar novos desdobramentos de um processo trabalhista movido por um ex-funcionário. A declaração de Mara, no entanto, não pegou bem entre parte dos internautas, que saíram em defesa de Angélica e rebateram a crítica.



"Dinheiro pra pagar tem, o que não tem é amor no coração!", disparou Mara em uma publicação no Instagram da coluna, que noticiava a disputa judicial envolvendo a apresentadora.



A declaração surgiu após a reportagem revelar que Angélica contestou um atestado médico apresentado pelo ex-funcionário, que trabalhou como cuidador de seu pai, e pediu à Justiça a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Depois de protagonizar uma série de declarações polêmicas sobre Xuxa Meneghe l, Mara Maravilha parece ter mudado de alvo. Desta vez, quem entrou na mira da morena foi Angélica, esposa de Luciano Huck. A apresentadora resolveu alfinetar a loira após a, revelar novos desdobramentos de um processo trabalhista movido por um ex-funcionário. A declaração de Mara, no entanto, não pegou bem entre parte dos internautas, que saíram em defesa de Angélica e rebateram a crítica."Dinheiro pra pagar tem, o que não tem é amor no coração!", disparou Mara em uma publicação no Instagram da coluna, que noticiava a disputa judicial envolvendo a apresentadora.A declaração surgiu após a reportagem revelar que Angélica contestou um atestado médico apresentado pelo ex-funcionário, que trabalhou como cuidador de seu pai, e pediu à Justiça a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Não demorou muito para que internautas saíssem em defesa de Angélica. A declaração de Mara Maravilha repercutiu negativamente entre seguidores da coluna, que questionaram a postura da apresentadora e saíram em defesa da loira.



"Ela tem sim amor no coração, já você, né? Vive atacando todo mundo. Angélica é uma pessoa maravilhosa, digna de todo respeito", comentou uma seguidora. Outro perfil apontou que as críticas de Mara à apresentadora não seriam novidade. "Você tinha parado de atacar ela, agora começou. Vai entender", escreveu.



As manifestações contrárias continuaram. "Por que você é assim? Sério! Por que você é tão amarga, revoltada com a vida? Por que tanto ódio de quem nem lembra que você existe? Você fala como se soubesse detalhes da vida das pessoas", disparou outra pessoa. "Paga você, Mara. Tá tão preocupada com o problema dos outros!", ironizou um internauta. "Ela é amarga", resumiu mais um.

Entenda a disputa judicial

O processo foi movido por um ex-funcionário que atuou como cuidador do pai de Angélica e cobra cerca de R$ 191,6 mil em direitos trabalhistas. Na ação, ele apresenta reclamações relacionadas à jornada de trabalho e às condições do vínculo profissional.



Conforme revelou anteriormente a coluna Daniel Nascimento, a defesa da apresentadora questionou um atestado médico apresentado pelo trabalhador para justificar sua ausência em um compromisso judicial. Os advogados também solicitaram a aplicação de multa por litigância de má-fé.



Apesar do pedido, ainda não há decisão reconhecendo má-fé por parte do ex-funcionário. A controvérsia segue submetida à análise da Justiça.