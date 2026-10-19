Pérola Faria lamenta não ter feito as pazes com Lua Blanco - Reprodução / Instagram

Pérola Faria lamenta não ter feito as pazes com Lua BlancoReprodução / Instagram

Publicado 19/10/2026 12:08





"Uma pena não ter conseguido te encontrar e esclarecer tantos mal-entendidos entre a gente. Sempre admirei a mulher madura que você era. Sua família é incrível. Que você siga sendo muito amada por Jesus", escreveu a artista no Instagram.



Apesar da declaração, Pérola não explicou o que teria provocado os conflitos nem revelou quando ocorreram. A publicação chamou a atenção dos internautas, que desconheciam as divergências entre as ex-colegas de elenco.



A homenagem também gerou críticas nas redes sociais. Alguns usuários questionaram a decisão da atriz de mencionar os problemas do passado em uma mensagem de despedida. Pérola, no entanto, não deu mais detalhes sobre o assunto.



Lua Blanco morreu no domingo (18), em decorrência de um câncer. A notícia foi anunciada por seu irmão, Daniel Blanco, nas redes sociais. Segundo o comunicado da família, a atriz enfrentava a doença nos últimos meses e recebeu o apoio de parentes e amigos durante o tratamento.



A despedida à artista acontece nesta segunda-feira (19), no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio. O velório será restrito a familiares e amigos próximos.

Pérola Faria usou as redes sociais para lamentar a morte de Lua Blanco, aos 39 anos , no domingo (18). As atrizes contracenaram na novela "Rebelde", exibida pela Record em 2011, e, na homenagem, Pérola revelou que as duas tiveram desentendimentos que não foram resolvidos."Uma pena não ter conseguido te encontrar e esclarecer tantos mal-entendidos entre a gente. Sempre admirei a mulher madura que você era. Sua família é incrível. Que você siga sendo muito amada por Jesus", escreveu a artista no Instagram.Apesar da declaração, Pérola não explicou o que teria provocado os conflitos nem revelou quando ocorreram. A publicação chamou a atenção dos internautas, que desconheciam as divergências entre as ex-colegas de elenco.A homenagem também gerou críticas nas redes sociais. Alguns usuários questionaram a decisão da atriz de mencionar os problemas do passado em uma mensagem de despedida. Pérola, no entanto, não deu mais detalhes sobre o assunto.Lua Blanco morreu no domingo (18), em decorrência de um câncer. A notícia foi anunciada por seu irmão, Daniel Blanco, nas redes sociais. Segundo o comunicado da família, a atriz enfrentava a doença nos últimos meses e recebeu o apoio de parentes e amigos durante o tratamento.A despedida à artista acontece nesta segunda-feira (19), no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio. O velório será restrito a familiares e amigos próximos.

Carreira de Lua Blanco



Neta do cantor e compositor Billy Blanco, Lua estreou na televisão em 2008, na novela "Três Irmãs", da Globo. Também participou de "Malhação", "As Aventuras do Didi" e apresentou a "TV Globinho".



O reconhecimento nacional veio em 2011, quando interpretou Roberta Messi em "Rebelde". Além da atuação, integrou a banda Rebeldes, formada por protagonistas da trama, que realizou shows pelo Brasil.



Em 2017, a atriz interpretou Anita em "A Força do Querer", de Gloria Perez. No ano seguinte, participou do reality musical "Popstar", da Globo. Ao longo da carreira, também se dedicou à música, ao cinema e a produções para o streaming.