Pérola Faria lamenta não ter feito as pazes com Lua BlancoReprodução / Instagram
"Uma pena não ter conseguido te encontrar e esclarecer tantos mal-entendidos entre a gente. Sempre admirei a mulher madura que você era. Sua família é incrível. Que você siga sendo muito amada por Jesus", escreveu a artista no Instagram.
Apesar da declaração, Pérola não explicou o que teria provocado os conflitos nem revelou quando ocorreram. A publicação chamou a atenção dos internautas, que desconheciam as divergências entre as ex-colegas de elenco.
A homenagem também gerou críticas nas redes sociais. Alguns usuários questionaram a decisão da atriz de mencionar os problemas do passado em uma mensagem de despedida. Pérola, no entanto, não deu mais detalhes sobre o assunto.
Lua Blanco morreu no domingo (18), em decorrência de um câncer. A notícia foi anunciada por seu irmão, Daniel Blanco, nas redes sociais. Segundo o comunicado da família, a atriz enfrentava a doença nos últimos meses e recebeu o apoio de parentes e amigos durante o tratamento.
A despedida à artista acontece nesta segunda-feira (19), no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio. O velório será restrito a familiares e amigos próximos.
Carreira de Lua Blanco
Neta do cantor e compositor Billy Blanco, Lua estreou na televisão em 2008, na novela "Três Irmãs", da Globo. Também participou de "Malhação", "As Aventuras do Didi" e apresentou a "TV Globinho".
O reconhecimento nacional veio em 2011, quando interpretou Roberta Messi em "Rebelde". Além da atuação, integrou a banda Rebeldes, formada por protagonistas da trama, que realizou shows pelo Brasil.
Em 2017, a atriz interpretou Anita em "A Força do Querer", de Gloria Perez. No ano seguinte, participou do reality musical "Popstar", da Globo. Ao longo da carreira, também se dedicou à música, ao cinema e a produções para o streaming.
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