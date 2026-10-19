Juliano Floss e Marina Sena surgem juntos após o término - Reprodução / Instagram

Juliano Floss e Marina Sena surgem juntos após o términoReprodução / Instagram

Publicado 19/10/2026 11:35 | Atualizado 19/10/2026 11:36

Juliano Floss e Marina Sena surpreenderam os seguidores ao aparecerem juntos neste domingo (18), cerca de dois meses após o fim do namoro. O dançarino e a cantora compartilharam fotos dentro de um carro, nas quais surgem sorridentes e fazem o sinal de "L" com as mãos, em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A aparição dos dois repercutiu nas redes sociais e pegou muitos fãs de surpresa. Nos comentários, internautas comemoraram a proximidade e alguns até torceram por uma reconciliação. A ex-BBB Ana Paula Renault também reagiu: "Seus goxtoooooosos!". O reencontro aconteceu no dia em que manifestações em defesa da democracia e de apoio ao presidente reuniram artistas e apoiadores em diferentes cidades do país. No Rio de Janeiro, um ato musical ocupou a orla de Copacabana.

Relembre o término

Juliano anunciou o fim do relacionamento em 17 de agosto, após dois anos de namoro. No dia seguinte, a assessoria de Marina confirmou a separação e informou que a relação havia se transformado e que o ciclo dos dois como casal tinha chegado ao fim.



A separação também foi alvo de especulações. Durante sua apresentação no Rock in Rio 2026, em setembro, a cantora despedaçou um boneco de pano no palco. Parte do público interpretou a cena como uma suposta indireta ao ex-namorado, mas a artista negou qualquer relação entre a performance e Juliano.



Os dois assumiram o romance em julho de 2024, após meses de rumores. Apesar da repercussão das fotos recentes, nenhum deles anunciou uma reconciliação. A publicação de Juliano destacou a amizade entre os dois após a separação.

"Sou amigo da minha ex e estou com Lula", escreveu o ex-BBB na legenda da publicação no X, antigo Twitter. Marina também entrou na brincadeira e republicou os registros com a frase: "Ex juntos pela democracia".