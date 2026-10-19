Gabriela Pugliesi abriu o jogo sobre antigo consumo de álcool - Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi abriu o jogo sobre antigo consumo de álcoolReprodução/Instagram

Publicado 19/10/2026 08:55

Gabriela Pugliesi , de 40 anos, fez um desabafo nas redes sociais neste domingo (18) sobre a antiga relação com bebidas alcoólicas. A influenciadora relembrou que, no passado, o consumo excessivo da substância a afastou de sua verdadeira essência.

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"Tive uma fase da minha vida em que eu bebia muito mais. Eu saía uma vez por semana, fato. E aí, bebia, ressaca. Hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto o álcool me levou pra lugares que não tinham absolutamente nada a ver com quem hoje eu sei que sou. Não estou falando só de lugares físicos, mas principalmente de estados emocionais, de comportamento e vulnerabilidade", disse nos Stories.



A musa fitness contou que a busca por autoconhecimento ajudou na transformação do hábito. "A maturidade que é uma bênção de vida. Quanto mais eu fui aprofundando e alimentando a minha espiritualidade, consciência, cada dia mais eu percebo uma coisa: não faz sentido eu passar tanto tempo tentando elevar o meu estado de consciência, para depois, em algumas horas, com os drinks, eu justamente alterar toda essa consciência".

Perda gestacional

Em agosto, Gabriela sofreu um aborto espontâneo do terceiro filho que esperava com o marido, Tulio Dek. A influenciadora e o artista plástico já são pais de Lion, de 3, e Massimo, de 2. "Estava vivendo um dia mágico e muito feliz com o nascimento do meu sobrinho. Depois, tive a gravação de um conteúdo e, no meio da gravação, comecei a sangrar, sangrar muito. Percebi que era um sangramento mais forte que o normal e o sangramento aumentou muito", relatou.

Gabriela realizou um ultrassom que confirmou a perda gestacional e disse que encarou a notícia com serenidade. "Chorei um pouco, os hormônios nos deixam em um estado vulnerável, mas em nenhum momento perguntei 'por quê?'. Acredito que os planos de Deus são muito maiores que os meus. Existem milhões de motivos para essa gravidez não ter ido para frente. Talvez eu nunca saiba esses motivos, mas tenho paz pela gravidez não ter evoluído.

Apesar do momento delicado, ela não descartou a possibilidade de aumentar a família no futuro. "Se for para ter outro filho, ele virá do jeito certo, na hora certa. Se não for para ser, está tudo bem também. Quando voltei do hospital e cheguei em casa, conversei com o Túlio. A gente só agradecia. A gente entendeu que a vida não acontece do jeito que a gente quer e, sim, do jeito tem que ser", afirmou.