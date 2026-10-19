Gabriela Pugliesi abriu o jogo sobre antigo consumo de álcoolReprodução/Instagram
Gabriela Pugliesi abre o jogo sobre consumo de álcool
Influenciadora relembrou alteração no estado de consciência que sentia sob o efeito da substância
Luciano Huck surpreende ao mostrar tatuagens feitas por fãs
Apresentador compartilhou homenagens inusitadas nas redes sociais, incluindo uma tatuagem de seu rosto na coxa de uma admiradora
Música escolhida por Vini Jr. agita fãs após fim com Virginia
Publicação do jogador com faixa de Drake e SZA provoca especulações sobre o término, mas atacante não comenta o significado da escolha
Karina Bacchi celebra 50 anos com festão em São Paulo
Aniversariante apostou em um vestido longo e rosa, combinando com a decoração; comemoração também marcou o lançamento da revista da atriz
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Atriz contou que recebeu uma carta de advertência após ir direto da praia ao Projac e relembrou como lidava com a própria aparência no início da carreira
Juliana Paiva se casa com arquiteto e revela fotos da cerimônia
Atriz oficializou a união com Danilo Partezani em celebração intimista no Rio de Janeiro e exibiu detalhes do vestido branco
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