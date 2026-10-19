Deborah Secco - Reprodução/ Instagram

Deborah SeccoReprodução/ Instagram

Publicado 19/10/2026 18:15

A atriz Deborah Secco , de 46 anos, contou que já foi repreendida por chegar de biquíni ao Projac, antigo nome dos Estúdios Globo, onde trabalhava. Em entrevista ao podcast TIG P.O.V, ela explicou que costumava correr na praia antes das gravações e seguia diretamente para o trabalho, sem passar em casa para trocar de roupa.

“Durante uma época, eu ia correr na praia antes de gravar e saía direto de biquíni. Eu corria, mergulhava e ia gravar. Eu recebi até uma cartinha: ‘Deborah, isso é uma empresa séria, você não pode entrar de biquíni aqui’”, relatou.



A atriz explicou que pretendia trocar de roupa assim que chegasse ao local, mas queria evitar o deslocamento até em casa. Ela também comparou seu estilo naquela época com a forma como cuida da aparência atualmente.



“Eu ia entrar e trocar de roupa. Não queria ter que ir pra casa, me trocar. Meu estilo nunca foi construído. Hoje, quando vejo revista antiga, era tudo tão diferente. Imagina se eu iria contratar uma maquiadora para ir a um evento. Fazia eu. Me achava linda”, contou.





Deborah Secco relembra exposição dos relacionamentos





Durante a conversa, Deborah também falou sobre a repercussão de sua vida amorosa na imprensa. Segundo a atriz, o fato de nunca ter escondido seus relacionamentos contribuiu para que fosse retratada como uma pessoa “namoradeira” ou “intensa”.



“Eu sou intensa até hoje em tudo o que faço, mas não acho que eu era diferente das minhas amigas”, afirmou.



Ela ainda relembrou as dificuldades para viver os romances longe dos olhares da imprensa. “Para namorar, eu tinha que me esconder dentro de um porta-malas, saltar no shopping, trocar de carro... e eu nem sabia se eu ia namorar. Era muito difícil”, disse.



Atualmente, a atriz namora o empresário Dudu Borges, com quem ficou noiva.