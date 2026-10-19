Fred Bruno relatou susto após ser atingido de raspão por tiro - Reprodução de vídeo

Fred Bruno relatou susto após ser atingido de raspão por tiroReprodução de vídeo

Publicado 19/10/2026 15:19

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"E aí, pessoal, beleza? Bom, como saiu em vários noticiários, tô aqui primeiramente para dizer que está tudo bem sobre o ocorrido no bar ontem à noite, aqui em São Paulo. Sim, eu estava presente, embora não tivesse nada a ver com o ocorrido", disse em vídeo enviado ao telejornal "SP1".

O apresentador contou detalhes do susto e tranquilizou os telespectadores sobre o estado de saúde. "Ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé. Começou a latejar e queimar, e não entendi o que tinha acontecido. Estou bem, mas é algo muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou com qualquer outra pessoa".

Fred também falou sobre a ausência no programa esportivo. "Tô mandando esse vídeo aqui para dizer que não apresento o 'Globo Esporte' hoje, porque tô tomando todas as medidas necessárias. Amanhã, tô de volta, tá bom? Beijo para vocês e se cuidem", concluiu.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros) como disparo de arma de fogo, e as investigações sobre as circunstâncias do fato serão conduzidas pelo 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).

Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP e da Globo, se manifestou sobre o tiro em que acabou sendo atingido durante uma festa na madrugada desta segunda-feira, no bairro do Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. Segundo reportagem do G1, o tiro teria vindo da arma do deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que acabou sendo detido ainda no local. Segundo testemunhas, ele estaria embriagado em uma balada e incomodando as pessoas que participavam do evento. Após uma confusão, ele teria caído no chão e um disparo com uma arma foi efetuado, atingindo Fred Bruno. #ge — ge (@geglobo) October 19, 2026

Entenda o caso

Segundo informações registradas pela polícia, o episódio ocorreu durante uma confusão no estabelecimento. Em determinado momento, o deputado estadual caiu no chão com o armamento, que disparou. A equipe de segurança retirou o parlamentar do local e o desarmou.

Imagens feitas na chegada à delegacia mostram o parlamentar com sinais de embriaguez. O deputado teve dificuldade para sair da viatura e caminhar até o prédio, e precisou ser auxiliado por policiais militares. Após prestar esclarecimentos, Marcelo Aguiar foi liberado.

A Polícia Militar informou que o deputado tinha porte de arma válido. Além da pistola, um veículo que seria utilizado por ele, identificado com placa oficial da Assembleia Legislativa (Alesp), também foi apreendido.