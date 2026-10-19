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Karina Bacchi celebra 50 anos com festão em São Paulo
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Karina Bacchi celebra 50 anos com festão em São Paulo

Aniversariante apostou em um vestido longo e rosa, combinando com a decoração; comemoração também marcou o lançamento da revista da atriz

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Mylena Moura
Karina Bacchi comemorou aniversário de 50 anos com festa
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Karina Bacchi celebrou aniversário
Karina Bacchi e os pais, Ítalo e Nádia
Festa de Karina Bacchi teve direito a doces
Festa de aniversário de Karina Bacchi foi em tons de rosa e dourado
Bexigas e flores fizeram parte da decoração do aniversário de Karina Bacchi
Karina Bacchi posou com Júlia Pereira e Mariana Kupfer
Júlia Pereira foi ao aniversário de Karina Bacchi
Mariana Kupfer prestigiou aniversário de Karina Bacchi
Viviane Brunieri foi ao aniversário de Karina Bacchi
Suzana Alves esteve presente da festa de Karina Bacchi
Monica Carvalho prestigiou festa de 50 anos de Karina Bacchi
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Karina Bacchi comemorou o aniversário de 50 anos com um festão em São Paulo, nesta segunda-feira (19). A atriz reuniu familiares e amigos, incluindo famosos. Para a ocasião, a anfitriã apostou em um vestido longo e rosa claro, combinando com a decoração.
A feste seguiu a mesma paleta de cor - e detalhes em dourado - e teve direito a flores, bexigas, muitos docinhos e dois bolos. A celebração também marcou o lançamento da revista da atriz, do segmento evangélico. Alguns exemplares da primeira edição foram colocados em um expositor, Ela se converteu a religião em 2020 e costuma falar sobre a fé.
A modelo Júlia Pereira, as atrizes Monica Carvalho e Mariana Kupfer, Viviane Brunieri, conhecida como ex-Ronaldinha, e a ex-tiazinha, Suzana Alves, marcaram presença na festa. Pais de Karina, Ítalo e Nádia Bacchi posaram abraçadinhos com a  filha.

Conversão

Em julho do ano passado, Karina comparou as roupas que usava antes e depois de se tornar evangélica.
Ela se batizou dois anos após entrar para a igreja. "Jesus mudou a minha vida e trocou as minhas vestes. Fui criada como uma princesa — cercada de cuidado, ensinamentos e valores. Mas com o tempo, o mundo foi me atraindo. De forma sutil, e mesmo sem admitir para mim mesma, comecei a ser seduzida pelos padrões de beleza, sucesso e admiração que a sociedade impõe", contou ela, na ocasião.
Karina explicou que a busca pela aceitação alheia a distanciou dos ensinamentos cristãos. "Passei a buscar aprovação nos olhares, nos elogios, nos aplausos. Queria agradar meu namorado, me destacar no meio profissional, conquistar espaço na moda e na TV. Aos poucos, fui me afastando da essência que Deus colocou em mim. Sem perceber, fui me tornando uma versão distorcida do que Ele sonhou para mim."
A loira comentou o arrependimento pela maneira que se vestia, mas garantiu que não sente culpa. "Jesus não apenas me perdoou, Ele me curou e me devolveu dignidade. Aprendi, com o tempo e com o olhar da obediência, que me vestir com decência, elegância e suavidade não é um fardo, é liberdade. É leveza. É paz. Hoje, me sinto completa não por causa da roupa, mas porque a presença de Deus me trouxe de volta à minha verdadeira identidade. Não é o que visto que me define, mas quem me veste: o Espírito Santo", disse.
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