Karoline LimaReprodução/Instagram
Ela, então, falou sobre relação com as redes sociais, e explicou pressão gerada por presença na internet. "Estava até pensando nisso hoje. Hoje, fiz várias coisas e pensei em gravar em vários momentos, só que nós todos na internet -- me incluindo -- perdemos um pouco do humor, da leveza, porque tudo que se posta hoje em dia vira uma problemática, vira um debate, vira uma questão de dar opiniões e ver coisas erradas etc.”, afirmou.
A influenciadora acredita que o meio digital tem uma tendência a problematizar as diferentes situações do cotidiano, em uma tentativa de encontrar críticas ou erros, "Então, às vezes você está vivendo um momento tão legal que está tão feliz e coloca esse momento feliz e legal na internet e vira um debate, vira uma crítica e as pessoas querem ver se está certo ou se está errado; se está legal ou se está ruim; se aquilo é real ou não, e tudo virou uma grande balança do vou agradar ou não”.
Karoline, ainda, concluiu que se sente mais satisfeita consigo mesma quando filtra aquilo que publica nas redes, "Então eu acho que me sinto um pouco mais feliz filtrando mais. Não deixando de expor, óbvio que não, porque também é meu trabalho, mas filtrando mais", afirmou.
Ela é mãe de Cecília, de 4 anos, nascida de relacionamento anterior com o jogador Éder Militão, de 28. A influenciadora também é noiva do zagueiro do flamengo, Léo Pereira, de 30, com o qual iniciou relação no final de 2023, e assumiu o namoro em fevereiro de 2024. Eles enfrentaram o término do namoro em setembro de 2025, e em janeiro deste ano, mas reataram a relação em julho.
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