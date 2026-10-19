Oruam chorou nas redes sociais após a mãe ser presa. Ele publicou as mensagens mais recentes dela - Reprodução / Instagram

Oruam chorou nas redes sociais após a mãe ser presa. Ele publicou as mensagens mais recentes delaReprodução / Instagram

Publicado 19/10/2026 13:12

"Eu não queria mais falar de tristeza, mas levaram meu maior amor que é você, mãe, e eu n sei o que fazer", escreveu o artista.

Em seguida, Oruam relembrou que presenciou outra prisão da mãe na infância e lamentou que o sobrinho tenha passado pela mesma situação. "Quando eu tinha 10 anos, eu vi você ser presa. Hoje isso aconteceu com meu sobrinho e eu fico tão triste em ver isso acontecer de novo e vou mudar isso, mãe, por você. Me desculpa por tudo", declarou.

O cantor também publicou um vídeo com lágrimas nos olhos e outro dentro de um carro em Paris, na França, com o rosto coberto por uma máscara. "I love you, mom" ("Eu te amo, mãe", em português), escreveu.

Oruam ainda compartilhou uma conversa que teve com Márcia durante a madrugada. Na mensagem, ela falou sobre fé, ansiedade e a importância de confiar em Deus. "A ansiedade nos faz querer resolver hoje aquilo que Deus está nos ensinando a confiar. Queremos respostas imediatas, caminhos definidos e resultados rápidos. Mas Deus não trabalha segundo a nossa pressa, e sim segundo a Sua vontade e propósito. Deus é pai e um pai nunca abandona um filho. Eu te amo. Sempre vou está aqui...", escreveu.

Na sequência, Márcia aconselhou o filho a manter a calma. "Quando a ansiedade assume o controle, a fé perde espaço. Isso não significa que Deus não esteja agindo. Significa que, mesmo quando não vemos nada acontecer, precisamos aprender a descansar n'Ele. Deus não nos chamou para viver dominados pela ansiedade, mas para confiar que e continua sendo Deus, mesmo quando não temos as respostas. Fica calmo", completou.

Márcia e Lucas foram presos durante a Operação Backbone, que investiga um esquema de controle ilegal do fornecimento de internet nos complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Federal, o Comando Vermelho teria usado ameaças e violência para impor o serviço aos moradores.

Os dois são familiares de Marcinho VP, pai do rapper, que está preso e é apontado como uma das lideranças da facção criminosa.

