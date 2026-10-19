Em maio, o casal virou réu por duas tentativas de homicídio por dolo eventual Reprodução / Redes Sociais
Influenciadores são condenados a indenizar vítimas de acidente com Porsche
Gato Preto e Bia Miranda deverão pagar R$211 mil; o acidente ocorreu em agosto de 2025 na Faria Lima, em São Paulo
Influenciadores são condenados a indenizar vítimas de acidente com Porsche
Gato Preto e Bia Miranda deverão pagar R$211 mil; o acidente ocorreu em agosto de 2025 na Faria Lima, em São Paulo
Karoline Lima fala sobre decisão de diminuir exposição na internet
Influenciadora explicou escolha em publicação nas redes sociais, neste último domingo (18)
Fred Bruno se manifesta após ser atingido de raspão por tiro
Apresentador relatou susto com o episódio e explicou ausência no 'Globo Esporte SP' desta segunda-feira (19)
Ju Knust homenageia amiga, Helena Fernandes, em aniversário
Atriz completou 59 anos nesta segunda-feira (19)
Oruam chora após prisão da mãe e mostra últimas mensagens
Rapper desabafou nas redes sociais sobre a detenção de Márcia Gama e do irmão durante operação da Polícia Federal no Rio
Pérola Faria lamenta não ter feito as pazes com Lua Blanco
Atriz revelou que desentendimentos entre as duas ficaram sem solução e prestou uma homenagem à ex-colega de 'Rebelde Brasil'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.