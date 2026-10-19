Juliana Paiva abre álbum de fotos do casamento com arquiteto Danilo Partezani - Reprodução/Instagram

Juliana Paiva abre álbum de fotos do casamento com arquiteto Danilo PartezaniReprodução/Instagram

Publicado 19/10/2026 17:59 | Atualizado 19/10/2026 18:01

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Nas redes sociais, a atriz publicou uma sequência de registros do dia especial, com fotos ao lado do marido e detalhes da celebração. Na legenda, ela escolheu uma passagem bíblica para marcar a nova fase do relacionamento. "Assim, já não são dois, mas um só", escreveu, acompanhada da data do casamento.Para a ocasião, Juliana apostou em um vestido branco curto, com gola alta e aplicações de pétalas em relevo. A artista completou o visual com um rabo de cavalo alto, brincos discretos, scarpin branco e um buquê de flores da mesma cor.Danilo, por sua vez, escolheu um blazer azul, camisa branca de colarinho aberto, calça e sapatos em tom cáqui. Uma flor branca na lapela completou a produção do noivo.Antes da publicação da atriz, o irmão de Danilo já havia divulgado uma foto da cerimônia e celebrado a união. "Missão irmão casado, parte 1, cumprida. Que sejam muito felizes nessa nova fase", escreveu.Juliana e Danilo estão juntos desde outubro de 2022. O casal fez a primeira aparição pública durante o Rock in Rio daquele ano e, desde então, mantém uma relação discreta, com poucas publicações sobre a vida pessoal.O pedido de casamento aconteceu em abril deste ano, durante uma viagem a São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Na época, a atriz compartilhou fotos do momento romântico e se declarou ao então noivo. "Você é a minha certeza", afirmou.Natural de Campinas, no interior de São Paulo, Danilo também é fundador de uma empresa voltada para design e sustentabilidade. Já Juliana está afastada das novelas desde 2024, quando protagonizou "Família é Tudo", da TV Globo.