Marco NaniniReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
O ator Marco Nanini, de 78 anos, foi vaiado e alvo de protestos durante a apresentação da peça "Fim de Partida", no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste domingo (18). A confusão começou depois que o artista interrompeu o espetáculo e, segundo relatos de espectadores, pediu a retirada das intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) do palco, alegando que a iluminação prejudicava sua atuação.

O episódio aconteceu cerca de dez minutos depois do início da sessão. De acordo com pessoas presentes, Nanini reclamou das sombras projetadas pela iluminação destinada às profissionais de acessibilidade. A apresentação foi interrompida enquanto técnicos e produtores tentavam resolver o problema.

Sem uma solução, as intérpretes deixaram o palco e uma representante do teatro informou à plateia que a peça continuaria sem tradução em Libras. A decisão provocou indignação entre os espectadores, que reagiram com vaias e gritos contra o ator. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram parte da confusão.

Segundo o jornalista Roger Lerina, que acompanhava a apresentação, pessoas surdas deixaram o teatro, assim como outros espectadores que decidiram sair em solidariedade. "Em meio a vaias ainda mais intensas, protestos e xingamentos em cena aberta, a apresentação foi retomada. Sem acessibilidade", relatou.

Nas redes sociais, pessoas que estavam na plateia também criticaram o ocorrido. "Eu estava presente e me retirei. Junto com as pessoas surdas que sofreram a exclusão e a negação de seus direitos. Muitos de nós choramos no saguão, incrédulos do que estava acontecendo. Não sei como as pessoas ficaram, assistiram e aplaudiram, como se nada tivesse acontecido", escreveu uma espectadora.

Até a publicação das reportagens consultadas nesta segunda-feira (19), Marco Nanini não havia se pronunciado individualmente sobre a polêmica.

"Fim de Partida", clássico do dramaturgo Samuel Beckett, tem direção de Rodrigo Portella e reúne Marco Nanini, Guilherme Weber, Helena Ignez e Ary França no elenco. Na montagem, Nanini interpreta Hamm, um personagem cego que utiliza cadeira de rodas.