Marco Nanini - Reprodução / Instagram

Marco NaniniReprodução / Instagram

Publicado 19/10/2026 17:10

Marco Nanini é vaiado após pedir retirada de intérprete de Libras em teatro no RS https://t.co/42cKogAe2g — WWLBD (@whatwouldlbdo) October 19, 2026

O episódio aconteceu cerca de dez minutos depois do início da sessão. De acordo com pessoas presentes, Nanini reclamou das sombras projetadas pela iluminação destinada às profissionais de acessibilidade. A apresentação foi interrompida enquanto técnicos e produtores tentavam resolver o problema.Sem uma solução, as intérpretes deixaram o palco e uma representante do teatro informou à plateia que a peça continuaria sem tradução em Libras. A decisão provocou indignação entre os espectadores, que reagiram com vaias e gritos contra o ator. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram parte da confusão.Segundo o jornalista Roger Lerina, que acompanhava a apresentação, pessoas surdas deixaram o teatro, assim como outros espectadores que decidiram sair em solidariedade. "Em meio a vaias ainda mais intensas, protestos e xingamentos em cena aberta, a apresentação foi retomada. Sem acessibilidade", relatou.Nas redes sociais, pessoas que estavam na plateia também criticaram o ocorrido. "Eu estava presente e me retirei. Junto com as pessoas surdas que sofreram a exclusão e a negação de seus direitos. Muitos de nós choramos no saguão, incrédulos do que estava acontecendo. Não sei como as pessoas ficaram, assistiram e aplaudiram, como se nada tivesse acontecido", escreveu uma espectadora.