Marco NaniniReprodução / Instagram
Marco Nanini é vaiado após pedir retirada de intérprete de Libras em teatro no RS https://t.co/42cKogAe2g— WWLBD (@whatwouldlbdo) October 19, 2026
O episódio aconteceu cerca de dez minutos depois do início da sessão. De acordo com pessoas presentes, Nanini reclamou das sombras projetadas pela iluminação destinada às profissionais de acessibilidade. A apresentação foi interrompida enquanto técnicos e produtores tentavam resolver o problema.
Sem uma solução, as intérpretes deixaram o palco e uma representante do teatro informou à plateia que a peça continuaria sem tradução em Libras. A decisão provocou indignação entre os espectadores, que reagiram com vaias e gritos contra o ator. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram parte da confusão.
Segundo o jornalista Roger Lerina, que acompanhava a apresentação, pessoas surdas deixaram o teatro, assim como outros espectadores que decidiram sair em solidariedade. "Em meio a vaias ainda mais intensas, protestos e xingamentos em cena aberta, a apresentação foi retomada. Sem acessibilidade", relatou.
Nas redes sociais, pessoas que estavam na plateia também criticaram o ocorrido. "Eu estava presente e me retirei. Junto com as pessoas surdas que sofreram a exclusão e a negação de seus direitos. Muitos de nós choramos no saguão, incrédulos do que estava acontecendo. Não sei como as pessoas ficaram, assistiram e aplaudiram, como se nada tivesse acontecido", escreveu uma espectadora.
Até a publicação das reportagens consultadas nesta segunda-feira (19), Marco Nanini não havia se pronunciado individualmente sobre a polêmica.
"Fim de Partida", clássico do dramaturgo Samuel Beckett, tem direção de Rodrigo Portella e reúne Marco Nanini, Guilherme Weber, Helena Ignez e Ary França no elenco. Na montagem, Nanini interpreta Hamm, um personagem cego que utiliza cadeira de rodas.
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