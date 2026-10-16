Deborah Secco virou alvo de comentários sobre sua aparência em mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro e Frederic Kachar - Reprodução Instagram

Deborah Secco virou alvo de comentários sobre sua aparência em mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro e Frederic KacharReprodução Instagram

Publicado 16/10/2026 10:00

Daniel Vorcaro chamar Deborah Secco de “muito feia” ?! Gente, pelo amor de Deus, né?! O comentário atribuído ao banqueiro, numa troca de mensagens com Frederic Kachar, então executivo do Grupo Globo, é de deixar qualquer um de queixo caído. E Kachar também resolveu dar seus pitacos sobre a aparência da atriz. As conversas vieram à tona, e o executivo foi demitido da emissora após 29 anos de casa.

A Globo apontou uma relação inadequada com o anunciante. Já a assessoria de Deborah repudiou os comentários. Convenhamos, com tantos assuntos importantes para discutir, os dois resolveram fazer crítica de beleza.

No fim das contas, a beleza de Deborah continua intacta. Já a elegância dos comentários…

