Rayane Figliuzzi prestigia o desfile da Artemisi no São Paulo Fashion Week - divulgação/ Vini Diniz

Rayane Figliuzzi prestigia o desfile da Artemisi no São Paulo Fashion Weekdivulgação/ Vini Diniz

Publicado 16/10/2026 08:30

Enquanto seu namoro com Belo rende manchetes , Rayane Figliuzzi prefere investir em outros figurinos. A empresária marcou presença no segundo dia do São Paulo Fashion Week, a convite da Artemisi, grife de Mayari Jubini que mistura moda, arte e tecnologia. Recém-chegada das semanas de moda de Paris e Milão, Rayane, que também cursa faculdade de moda e comanda a marca de moda praia Uzzi Company, garante estar vivendo um dos melhores momentos da vida. E fez questão de agradecer o apoio do namorado: “Ter o homem que eu amo me apoiando em tudo o que eu faço me faz uma mulher ainda mais realizada”.

Pelo visto, enquanto os rumores entram e saem de moda, Rayane segue firme na passarela. E Belo, ao menos nas declarações da amada, continua na primeira fila.