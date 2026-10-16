Belo e Rayane Figliuzzi, protagonistas de mais um capítulo de rumores sobre o relacionamentoReprodução/Instagram
Belo e Rayane: separação de R$ 10 milhões?
Suposta cobrança milionária para o fim do namoro é negada pelos advogados da influenciadora
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SBT Rio contrata jornalista da Globo para enfrentar a Record
Gabriel Noleto assume o comando do jornalismo da emissora carioca com a missão de melhorar a audiência e enfrentar a concorrência
Delegada do caso Deolane também mirou a WePink
Maria Corsato questionou suplementos da marca durante a campanha eleitoral e acabou ficando como suplente na disputa por uma vaga na Assembleia paulista
Virginia na Vila Isabel? Tem caroço nesse angu
Após deixar a Grande Rio, influenciadora pode aparecer na Vila Isabel e levantar especulações sobre seu futuro no Carnaval
Vini Jr. vira a madrugada com duas influenciadoras
Recém-solteiro, jogador do Real Madrid é visto em restaurante com duas espanholas, uma delas apontada como antigo affair
Virginia pede Paolla na avenida e Zé Felipe dá banho de água fria
Influenciadora movimenta o mundo do samba, fala de discrição e vê rumores de reconciliação esfriarem
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