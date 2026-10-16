Belo e Rayane Figliuzzi, protagonistas de mais um capítulo de rumores sobre o relacionamento - Reprodução/Instagram

Belo e Rayane Figliuzzi, protagonistas de mais um capítulo de rumores sobre o relacionamentoReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2026 07:00

Se o amor é lindo, o fim dele pode sair caríssimo. Segundo o jornalista Matheus Baldi, do Fofocalizando, Rayane Figliuzzi teria exigido nada menos que R$ 10 milhões para terminar o namoro com Belo e manter em sigilo supostas informações comprometedoras sobre o pagodeiro. A história, que já envolveu rumores de um trisal e até uma confusão entre mulheres , ganhou mais esse capítulo digno de novela das nove.

Mas calma, que o enredo tem reviravolta: os advogados de Rayane negam categoricamente a cobrança milionária.

Pelo visto, entre rumores de separação e declarações de amor, esse romance ainda tem muito pano para manga. E, tratando-se de Belo, haja tecido para tanta história.