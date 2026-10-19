Destroços da aeronave caída na Vista Chinesa no acidente de sábado, dia 8, quando 4 pessoas morreram - Reprodução

Destroços da aeronave caída na Vista Chinesa no acidente de sábado, dia 8, quando 4 pessoas morreramReprodução

Publicado 19/10/2026 19:39

A decisão atende parcialmente a pedidos do Ministério Público Federal (MPF), que também cobra R$ 10 milhões por danos morais coletivos ambientais. A defesa da empresa afirmou que ainda não foi citada nem intimada no processo.





Na ação, o MPF sustenta que a atividade da empresa está relacionada aos danos ambientais provocados pela queda e que a responsabilidade civil por esse tipo de prejuízo independe da comprovação de culpa. O órgão afirma que a explosão e o incêndio após o impacto atingiram a vegetação nativa, afetaram a fauna e a flora e colocaram em risco pessoas que circulavam pela cidade. LEIA MAIS: Campanha de Flávio sugere desligamento do Bolsa Família após dois anos Na ação, o MPF sustenta que a atividade da empresa está relacionada aos danos ambientais provocados pela queda e que a responsabilidade civil por esse tipo de prejuízo independe da comprovação de culpa. O órgão afirma que a explosão e o incêndio após o impacto atingiram a vegetação nativa, afetaram a fauna e a flora e colocaram em risco pessoas que circulavam pela cidade.

Acidente matou quatro pessoas