Bombeiros chegaram a ser acionados para prestar socorro, mas encontraram a vítima já sem vida - Reprodução

Bombeiros chegaram a ser acionados para prestar socorro, mas encontraram a vítima já sem vidaReprodução

Publicado 20/10/2026 08:30

Uma mulher, de 24 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito, na noite desta segunda-feira (19), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Brenda Machado Carreiro estava na garupa de uma moto quando caiu do Viaduto da Barros Júnior.

Segundo relatos de testemunhas, houve uma discussão de trânsito entre o motorista de um carro e o piloto da motocicleta, que é padrasto da vítima. O condutor do automóvel teria fechado a moto, que colidiu com a mureta. Com o impacto, Brenda e o padrasto caíram do viaduto. O motorista do carro teria fugido do local.

Ao O DIA, Jefferson Pedro Oliveira Carreiro, pai da jovem, afirmou que trata-se de um homicídio e não de um mero acidente.

"Ele jogou a minha filha e o padrasto dela para o alto e se evadiu do local. Foi um homicídio. Quando você toma uma atitude de risco à vida do outro, você está assumindo a culpa. Parece que o cara cometeu uma infração antes do ato em si. Eles discutiram, o padrasto dela falou que ele podia machucar alguém dirigindo daquela forma e, na mesma hora, o cara do carro ficou com raivinha e derrubou eles do viaduto. A gente está precisando esclarecer os fatos e acessar as câmeras para que o responsável seja culpado", contou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Nova Iguaçu foram acionados, por volta das 20h35, para prestar socorro às vítimas. Quando os bombeiros chegaram, localizaram a mulher sem vida.

A corporação informou que atendeu o condutor da moto no local. Ele recusou remoção para uma unidade de saúde.

Brenda era vendedora autônoma de uma loja de roupas online. Ela deixou uma filha de 6 anos. A jovem será enterrada na tarde desta terça-feira (20) no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.

"Minha filha era uma menina excepcional, guerreira, trabalhadora e empreendedora. Já ajudou o ex-marido no lava-jato, já vendeu quentinha, já fez de tudo um pouco. Tinha a vida toda pela frente, um futuro brilhante, sempre foi guerreira, nunca teve medo de trabalhar, mas Deus chamou ela para ir junto Dele e temos que nos conformar", completou Jefferson.

Questionada sobre o caso, em e-mail enviado às 7h36, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Casos semelhantes

Na manhã do último domingo (18), um motociclista, identificado como Anderson, ficou ferido após sofrer um acidente , na Avenida Francisco Bicalho, em frente ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro do Rio.

A reportagem do O DIA presenciou o acidente, provocado pela colisão entre um táxi e uma moto. Depois da batida, equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Municipal foram acionadas para atender à ocorrência.

"Eu não vi, ele estava no ponto cego. Quando ele colidiu com o meu carro, bateu na ponta do carro. Eu estava indo para a Quinta da Boa Vista", declarou o taxista, identificado como Joel. O motorista estava acompanhado de turistas do Espírito Santo no veículo no momento do acidente.

Também na manhã de domingo (18), um carro capotou na Transolímpica, na altura do Túnel Senador Nelson Carneiro, no sentido Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Uma ambulância da concessionária responsável pela via foi acionada para atender à ocorrência e socorreu o motorista.

Por conta do acidente, a calha do BRT chegou a ficar interditada por cerca de uma hora. Após a interdição, o trânsito no trecho passou a apresentar boa fluidez.

Horas antes, por volta das 4h de domingo (18), outro acidente foi registrado na Zona Sudoeste do Rio. Um carro bateu contra uma árvore na Avenida Ayrton Senna, na altura do Assaí, no sentido orla. Equipes da CET-Rio estiveram no local para atender à ocorrência.