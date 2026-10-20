Caso aconteceu no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na BarraDivulgação

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Romulo Cunha
Um paciente do Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, foi detido após queimar um homem, que também estava internado na unidade, com o próprio material de higiene.
O caso aconteceu na manhã do último sábado (17), na enfermaria de ortopedia. O autor teria utilizado um desodorante aerosol e um isqueiro para atear fogo em um outro paciente. A vítima, que estava dormindo, sofreu queimaduras no pescoço.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o policial de plantão na unidade conduziu o agressor para a 16ª DP (Barra da Tijuca), que investiga o caso. A pasta ainda informou que a brigada de incêndio do hospital agiu prontamente e apagou o princípio de incêndio, que se restringiu a um colchão.
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Segundo a SMS, a vítima sofreu apenas queimaduras leves e já recebeu alta.
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil destacou que os agentes da distrital realizam diligências para apurar os fatos. Ainda não há informações sobre o motivo do ataque.

Incidente com material biológico

Em setembro, o Hospital Municipal Lourenço Jorge atendeu mais de 20 pessoas depois da exposição a um material biológico durante uma feira de ciências de um colégio particular do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio.
O caso aconteceu no Colégio Tamandaré. De acordo com a direção da instituição, uma aluna levou para um estande sobre diabetes um aparelho para medição de glicose e uma caixa de lancetas descartáveis. Apesar da orientação da escola de que o equipamento deveria apenas ser exibido, a estudante realizou medições em visitantes do evento.
A apuração interna da escola apontou que uma mesma lanceta chegou a ser utilizada em até três pessoas. O compartilhamento do material, que é de utilização individual, gerou preocupação pelo risco de transmissão de doenças por contato com sangue.
Segundo a escola, a atividade foi interrompida e os materiais utilizados foram recolhidos. A direção avisou a  Secretaria Municipal de Saúde e as famílias foram orientadas a procurar atendimento médico, em até 72h, para avaliação e adoção de medidas preventivas.
Os pacientes que procuraram assistência no Lourenço Jorge receberam avaliação e iniciaram o protocolo de profilaxia pós-exposição, utilizado em situações de possível contato com material biológico contaminado.
Uma lanceta consiste em uma pequena agulha ou em uma lâmina estéril e descartável usada para fazer uma perfuração superficial na pele para, assim, coletar uma pequena gota de sangue.