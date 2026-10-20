Caso aconteceu no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra - Divulgação

Caso aconteceu no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na BarraDivulgação

Publicado 20/10/2026 10:53

Um paciente do Hospital Municipal Lourenço Jorge , localizado na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, foi detido após queimar um homem, que também estava internado na unidade, com o próprio material de higiene.

O caso aconteceu na manhã do último sábado (17), na enfermaria de ortopedia. O autor teria utilizado um desodorante aerosol e um isqueiro para atear fogo em um outro paciente. A vítima, que estava dormindo, sofreu queimaduras no pescoço.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o policial de plantão na unidade conduziu o agressor para a 16ª DP (Barra da Tijuca), que investiga o caso. A pasta ainda informou que a brigada de incêndio do hospital agiu prontamente e apagou o princípio de incêndio, que se restringiu a um colchão.

Segundo a SMS, a vítima sofreu apenas queimaduras leves e já recebeu alta.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil destacou que os agentes da distrital realizam diligências para apurar os fatos. Ainda não há informações sobre o motivo do ataque.

Incidente com material biológico

Em setembro, o Hospital Municipal Lourenço Jorge atendeu mais de 20 pessoas depois da exposição a um material biológico durante uma feira de ciências de um colégio particular do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio.

O caso aconteceu no Colégio Tamandaré. De acordo com a direção da instituição, uma aluna levou para um estande sobre diabetes um aparelho para medição de glicose e uma caixa de lancetas descartáveis. Apesar da orientação da escola de que o equipamento deveria apenas ser exibido, a estudante realizou medições em visitantes do evento.

A apuração interna da escola apontou que uma mesma lanceta chegou a ser utilizada em até três pessoas. O compartilhamento do material, que é de utilização individual, gerou preocupação pelo risco de transmissão de doenças por contato com sangue.

Segundo a escola, a atividade foi interrompida e os materiais utilizados foram recolhidos. A direção avisou a Secretaria Municipal de Saúde e as famílias foram orientadas a procurar atendimento médico, em até 72h, para avaliação e adoção de medidas preventivas.

Os pacientes que procuraram assistência no Lourenço Jorge receberam avaliação e iniciaram o protocolo de profilaxia pós-exposição, utilizado em situações de possível contato com material biológico contaminado.

Uma lanceta consiste em uma pequena agulha ou em uma lâmina estéril e descartável usada para fazer uma perfuração superficial na pele para, assim, coletar uma pequena gota de sangue.