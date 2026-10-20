Iniciativa propõe discussões sobre as desigualdades de gênero e raça na construção do conhecimento - Fundação Cecierj / Filipe Dutra

Iniciativa propõe discussões sobre as desigualdades de gênero e raça na construção do conhecimentoFundação Cecierj / Filipe Dutra

Publicado 20/10/2026 07:44 | Atualizado 20/10/2026 10:22

O Museu Nacional de Belas Artes, no Centro do Rio , recebe, nesta terça-feira (20) e na quarta-feira (21), um seminário gratuito sobre a participação das mulheres na produção do conhecimento científico e artístico. Intitulado "Arte e Ciência: Diálogos Possíveis — Mulheres, Arte e Ciência: Substantivos Feministas", o evento conta com mesas de debate, oficinas práticas e uma visita mediada à exposição "As Abolicionistas brasileiras", a fim de propor discussões sobre desigualdades de gênero e raça na construção do conhecimento, além dos processos históricos de invisibilização das contribuições femininas.

No primeiro dia, a mesa "Sexismo e racismo nas Artes e nas Ciências" abre o evento com discussões sobre as barreiras enfrentadas pelas mulheres nesses campos. À tarde, o público poderá participar de oficinas voltadas à memória, à ancestralidade, às práticas têxteis e ao cinema. Entre as atividades previstas estão "As mulheres que nos teceram", com Simone Bibian, e "Os gestos inscrevem histórias ancestrais — Arte têxtil e memória", com Thaes Arruda.

Na quarta-feira (21), a mesa "O efeito Matilda e o apagamento das mulheres nas Artes" aborda os mecanismos que contribuem para a invisibilidade das contribuições femininas. O conceito de efeito Matilda se refere à desvalorização ou ao não reconhecimento das descobertas e realizações de mulheres na ciência. A programação da tarde prevê uma visita mediada à exposição "As Abolicionistas brasileiras" e uma oficina promovida pela Fundação Cecierj.

Para Luiz Fernando Jardim Bento, diretor de Divulgação Científica da Fundação Cecierj, a realização do seminário no museu representa uma oportunidade de fortalecer o intercâmbio entre a instituição e os equipamentos culturais da cidade.

"Consideramos uma honra para a Diretoria Científica da Fundação Cecierj, por meio do Departamento de Ciência, Arte e Cultura, realizar o evento nas instalações do Museu Nacional de Belas Artes, e uma grande oportunidade de fortalecer o intercâmbio entre a Fundação e os diferentes equipamentos culturais da cidade", afirma.

A diretora do Museu Nacional, Daniela Matera Lins, também destaca a importância do encontro para ampliar o papel do museu na produção e na circulação do conhecimento.

"Receber um evento como esse reafirma o MNBA como um espaço de produção e circulação de conhecimento, para além da exposição de suas coleções. Nossa expectativa é que o encontro estimule novas conexões entre arte, ciência e sociedade e amplie o diálogo com diferentes públicos. O museu não é apenas um espaço de contemplação, mas também de reflexão, debate e produção de conhecimento", destaca.



Ao aproximar arte e ciência, o seminário busca ampliar o reconhecimento das mulheres como produtoras de conhecimento e valorizar suas trajetórias e contribuições históricas. O evento também propõe uma reflexão sobre como as desigualdades de gênero e raça influenciam a construção dos saberes e o reconhecimento de quem os produz.

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