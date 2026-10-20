Homem foi socorrido por PMs - Reprodução/Rede Social

Homem foi socorrido por PMsReprodução/Rede Social

Publicado 20/10/2026 09:24

Um motoboy colombiano denuncia ter sido feito refém por criminosos na Penha, na Zona Norte do Rio, após ser confundido com um integrante de uma facção rival. Manuel Lopez Murillo, de 25 anos, estava desaparecido desde que saiu para trabalhar e foi encontrado na última sexta-feira (17). O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo crime.

Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Complexo da Penha encontraram o motoboy desorientado e o encaminharam para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. A vítima relata que conseguiu fugir do cativeiro após três dias. A ocorrência foi encaminhada à 22ªDP (Penha).

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que ele recebe ajuda dos policiais militares e reencontra a mulher, visivelmente abalado.

Em entrevista à imprensa, na porta da delegacia, Manuel contou que havia deixado uma passageira nas proximidades quando foi abordado por criminosos, que o acusaram de ser "X-9", termo usado para se referir a um informante.

"Eu estava deixando a passageira, que já era uma senhora de idade, e ela pediu ajuda pra tirar o capacete. Nisso que eu estava ajudando, um menino encostou do meu lado, na moto dele, e pediu para olhar meu telefone. Ele começou a olhar e ele olhou no meu capacete, que eu tinha um intercomunicador, daqueles intercomunicadores para você ouvir as ligações. Nisso, ele falou que eu estava escutando eles, que eu estava indo lá mandado, me chamou de alemão, X-9. Ele usou o rádio dele para chamar um outro colega. Aí o colega dele veio, e eu tive que subir de garupa da moto e eles me levaram lá para dentro", explicou.

O motoboy contou ainda que foi amarrado e levado para um local onde permaneceu em cativeiro. Segundo ele, os criminosos o transportaram na caçamba de um carro antes de colocá-lo em um quarto, onde não conseguia ver a luz do dia.

"Nesse outro lugar, eles me colocaram num quarto, e eu não conseguia ver a luz do dia. Na minha conta, eu estava há cinco dias, sendo que minha mulher me confirmou que eu só tinha três dias lá… Nisso que eu fiquei lá, chegou uma hora que eu tomei coragem, eu vi uma janela meio aberta e consegui sair por aquela janela. Aí eu comecei a descer da favela no desespero, quando eu estou descendo desesperado, estava vindo uma viatura da UPP, aí eles me encontraram de frente. Eu no desespero já parei eles: ‘Me ajuda, chefe, me dá um socorro’. Aí eles me socorreram", recordou.

De acordo com a 22ª DP (Penha), a vítima foi conduzida à unidade por policiais militares. As informações preliminares apontam que criminosos assaltaram o motoboy e, durante a ação, a confundiram com um integrante de uma facção rival. Em seguida, ele foi agredido e levado para uma comunidade, onde permaneceu em cárcere privado.

O caso será encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina), responsável por dar prosseguimento às investigações. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime. O Complexo da Penha é dominado pela facção Comando Vermelho (CV) e tem como uma das principais lideranças Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso.