Jeferson Linave, atual secretário de desenvolvimento de Queimados, foi morto após abordagem da PM na Penha - Reprodução de Internet

Jeferson Linave, atual secretário de desenvolvimento de Queimados, foi morto após abordagem da PM na PenhaReprodução de Internet

Publicado 20/10/2026 11:53





Em nota, a Prefeitura destacou a trajetória política de Jefferson e informou que está oferecendo assistência à família. O governo municipal também manifestou solidariedade aos amigos e familiares do ex-parlamentar, que deixou esposa e filha. Até a divulgação do comunicado, não havia confirmação sobre o local e os horários do velório e do sepultamento. O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, decretou luto oficial de três dias pela morte do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jeferson da Linave, de 51 anos. A medida vale para terça (20), quarta (21) e quinta-feira (22). Ex-vereador por três mandatos, Jefferson morreu após ser baleado por policiais militares na noite da última segunda-feira (19), na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro Em nota, a Prefeitura destacou a trajetória política de Jefferson e informou que está oferecendo assistência à família. O governo municipal também manifestou solidariedade aos amigos e familiares do ex-parlamentar, que deixou esposa e filha. Até a divulgação do comunicado, não havia confirmação sobre o local e os horários do velório e do sepultamento.

A morte de Jefferson provocou manifestações de pesar em Queimados. O ex-vereador era filiado ao Democracia Cristã (DC) e ocupava a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O prefeito Glauco Kaizer pediu solidariedade à família e homenageou a trajetória do político.

Governador em exercício afasta policiais envolvidos



O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, determinou, na manhã desta terça-feira (20), o afastamento dos policiais militares que participaram da abordagem que terminou com a morte do secretário.



O episódio ocorreu por volta das 21h de segunda-feira (19), nas proximidades da estação do BRT Marinha Mercante, na Penha. Jefferson estava em um carro da marca BYD quando foi atingido por disparos efetuados por policiais militares.



De acordo com informações preliminares, o motorista teria desobedecido a uma ordem de parada. Essa versão, assim como as circunstâncias que levaram os agentes a atirar, está sendo investigada. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram momentos de tensão na Avenida Brasil, com motoristas trafegando na contramão para tentar escapar dos disparos.



Armas são apreendidas e câmeras corporais passam por análise



Em comunicado, o Governo do Estado informou que a Polícia Civil iniciou a investigação logo após a ocorrência. Uma perícia foi realizada no local, e as armas utilizadas pelos policiais foram apreendidas. As imagens das câmeras corporais dos agentes também estão sendo analisadas para ajudar a esclarecer a dinâmica da abordagem.



Paralelamente, a Corregedoria Geral da Polícia Militar abriu uma apuração interna sobre a conduta dos envolvidos. O Governo do Estado afirmou que acompanhará as investigações e adotará as providências necessárias para esclarecer os fatos e identificar eventuais responsabilidades.



A investigação criminal está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde os policiais envolvidos prestaram depoimento.



A Polícia Militar informou que a abordagem foi realizada por agentes do 22º BPM (Maré). A corporação também instaurou um procedimento interno para apurar a atuação dos policiais e afirmou que está colaborando com a investigação conduzida pela Polícia Civil.

