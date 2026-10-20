Bar Brasil é um dos participantes, com o sanduíche Frankfurter DogTiago Debonis / Divulgação
O circuito acontece no mesmo período da tradicional Oktoberfest de Blumenau, em Santa Catarina, mas com um formato diferente: em vez de concentrar as atividades em um único espaço, cria um roteiro que transforma restaurantes e bares cariocas em paradas de uma experiência gastronômica ao redor da cidade.
Ao todo, oito estabelecimentos, entre bares e restaurantes, participam do circuito (confira abaixo a lista completa). Cada um deles preparou três opções oficiais: um sanduíche autoral, um petisco e um prato à la carte. Os preços variam conforme a casa e a receita escolhida, com opções individuais e pratos que podem servir até quatro pessoas.
Passaporte gastronômico
A proposta é percorrer os oito endereços e completar o roteiro. Os participantes que cumprirem as etapas previstas poderão concorrer a brindes, com uma premiação especial de encerramento programada para o dia 25 de outubro.
O projeto reúne a experiência de dois empresários: Otto Grunewald e Diego Marques. Com trajetória de cinco décadas, Otto participou da criação de iniciativas que aproximam gastronomia, entretenimento e ocupação dos espaços urbanos. Já Diego atua na gestão de restaurantes e delivery, ministra cursos e integrou, durante nove anos, a equipe de coordenação de rota do Comida di Buteco no Rio de Janeiro.
Para os idealizadores, o objetivo do Circuito Rio Oktoberfest é valorizar os estabelecimentos que mantêm viva a tradição da culinária alemã na cidade e aproximar o público de suas histórias e especialidades.
A iniciativa conta ainda com o apoio da Fazenda do Alemão, fornecedora oficial de proteínas do circuito; o Mate Guaíra, que promove o Desafio de Drinks Guayrá, que convida os bartenders participantes a criar drinques autorais com a erva; e o Baukurs, curso de alemão tradicional do Rio.
Saiba quais estabelecimentos participam do circuito
Adega do Pimenta (Santa Teresa)
Entre as opções estão o caldo de feijão-branco com linguiça e alho, o Dogão Alemão com salsichão defumado e o currywurst acompanhado de batata frita.
Bar Brasil (Lapa)
O cardápio inclui croquete alemão, cachorro-quente com salsicha alemã e o chucrute alsaciano, prato com diferentes tipos de salsicha, carne de porco defumada, chucrute e salada de batata.
Bar Lagoa (Lagoa)
As sugestões incluem leberkäse acebolado, sanduíche de joelho de porco com mostarda escura e uma seleção de salsichas alemãs acompanhada de batatas rösti e salada de beterraba.
Carioca Deutsch (Tijuca)
A casa apresenta opções como pasta de carne suína temperada, sanduíche de kassler com salada coleslaw e joelho de porco preparado lentamente, servido com aipim frito.
Casa Urich (Centro)
O público encontra croquete de kassler, cachorro-quente alemão com chucrute e salsicha artesanal, além de prime rib de kassler defumado acompanhado de salada.
Herr Pfeffer (Leblon)
O menu especial traz croquete de língua defumada com molho curry, hambúrguer de leberkäse e kassler servido com salada de batata e chucrute.
Restaurante Otto (Tijuca)
Entre os destaques estão as bouletten, bolinhos ao estilo berlinense com molho de páprica, o sanduíche de joelho de porco e o Banquete Alemão, que reúne diferentes especialidades da casa.
Sociedade Germânia (Gávea)
A participação inclui bolinhas de queijo, cachorro-quente alemão com cebolas caramelizadas e o prato alemão com leberkäse, mostarda, salada de batata e chucrute.
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