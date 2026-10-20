Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, tinha 51 anos,Reprodução
Quatro anos depois, em 2008, voltou a conquistar uma vaga no Legislativo municipal. Em 2010, tentou chegar à Câmara dos Deputados, mas não conseguiu se eleger.
Entre 2011 e 2019, Jefferson ficou fora dos cargos eletivos. O retorno à política ocorreu em 2020, quando foi novamente eleito vereador em Queimados. Na eleição municipal de 2024, porém, não obteve votos suficientes para permanecer na Câmara.
Após a disputa, foi nomeado pelo prefeito Glauco Kaizer para comandar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, função que exercia quando morreu. Na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral em 2024, Jefferson informou possuir patrimônio próximo de R$ 1 milhão.
Morte na Avenida Brasil
Segundo informações iniciais, o secretário teria recebido uma ordem de parada que não teria sido obedecida. Testemunhas relataram disparos na região, e vídeos divulgados nas redes sociais mostram policiais atirando em direção ao veículo. A dinâmica da ocorrência ainda é investigada.
A Polícia Civil realizou perícia no local, apreendeu as armas dos policiais envolvidos e analisa imagens das câmeras corporais. Por determinação do governador em exercício, Ricardo Couto, os agentes foram afastados das funções durante a apuração.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os policiais envolvidos prestaram depoimento, e as autoridades buscam esclarecer as circunstâncias dos disparos.
Velório e sepultamento
O velório de Jefferson está previsto para esta terça-feira (20), a partir das 14h45, na Capela A. O sepultamento está marcado para as 16h45, no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.
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