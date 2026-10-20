Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, tinha 51 anos, - Reprodução

Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, tinha 51 anos,Reprodução

Publicado 20/10/2026 17:00 | Atualizado 20/10/2026 17:17

morte do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave , encerrou uma trajetória de mais de duas décadas na política da Baixada Fluminense. Aos 51 anos, o empresário e ex-vereador morreu após ser baleado durante uma abordagem de policiais militares na Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona Norte, na noite de segunda-feira (19). Casado e pai de uma filha, ele também atuava nos setores de transporte e mercado imobiliário.

Filiado ao Democracia Cristã (DC), Jefferson disputou cinco eleições ao longo da carreira e conquistou três mandatos na Câmara Municipal de Queimados. A primeira candidatura ocorreu em 2004, quando concorreu pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e foi eleito com pouco mais de 800 votos.



Quatro anos depois, em 2008, voltou a conquistar uma vaga no Legislativo municipal. Em 2010, tentou chegar à Câmara dos Deputados, mas não conseguiu se eleger.



Entre 2011 e 2019, Jefferson ficou fora dos cargos eletivos. O retorno à política ocorreu em 2020, quando foi novamente eleito vereador em Queimados. Na eleição municipal de 2024, porém, não obteve votos suficientes para permanecer na Câmara.



Após a disputa, foi nomeado pelo prefeito Glauco Kaizer para comandar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, função que exercia quando morreu. Na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral em 2024, Jefferson informou possuir patrimônio próximo de R$ 1 milhão.

Morte na Avenida Brasil

Jefferson foi baleado na noite de segunda-feira, nas proximidades da estação do BRT Marinha Mercante, na Penha. Ele estava sozinho em um carro da marca BYD quando ocorreu a abordagem policial.



Segundo informações iniciais, o secretário teria recebido uma ordem de parada que não teria sido obedecida. Testemunhas relataram disparos na região, e vídeos divulgados nas redes sociais mostram policiais atirando em direção ao veículo. A dinâmica da ocorrência ainda é investigada.



A Polícia Civil realizou perícia no local, apreendeu as armas dos policiais envolvidos e analisa imagens das câmeras corporais. Por determinação do governador em exercício, Ricardo Couto, os agentes foram afastados das funções durante a apuração.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os policiais envolvidos prestaram depoimento, e as autoridades buscam esclarecer as circunstâncias dos disparos.





Velório e sepultamento

A Prefeitura de Queimados lamentou a morte do secretário e manifestou solidariedade à esposa, à filha e aos demais familiares. O prefeito Glauco Kaizer também publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais.



O velório de Jefferson está previsto para esta terça-feira (20), a partir das 14h45, na Capela A. O sepultamento está marcado para as 16h45, no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.