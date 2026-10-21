Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Divulgação

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Divulgação

Publicado 21/10/2026 07:28





Os números sorteados foram: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40



- 140 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.295,72 cada

- 9.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 954,26 cada Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.072 da Mega-Sena , realizado na noite desta terça-feira (20) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio.Os números sorteados foram: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40- 140 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.295,72 cada- 9.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 954,26 cada

Apostas

O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (22). O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



As apostas podem ser feitas até as 20h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.

Mega Semana

Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3.076, 3.077, 3.078, 3.079 e 3.080.

Últimos vencedores da Mega-Sena

Um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi a última aposta vencedora da Mega-Sena. O concurso 3.059 aconteceu no dia 17 de setembro e sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.

O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.

Neste concurso da Mega-Sena, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.