Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 20/10/2026 08:56





As apostas podem ser registradas até as 20h, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou pela internet. Para participar, o jogador deve escolher pelo menos seis números, entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



No último concurso, os números sorteados foram: 12 - 22 - 41 - 45 - 51 - 52. Como ninguém acertou todas as dezenas, o prêmio acumulou e chegou à estimativa de R$ 185 milhões para o próximo sorteio.



Quem deseja aumentar as chances de ganhar pode marcar mais números no volante, mas o valor da aposta também aumenta. Os sorteios da Mega-Sena são realizados pela Caixa, e os resultados podem ser consultados nos canais oficiais da instituição. A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 185 milhões nesta terça-feira (20). O sorteio do concurso 3.072 será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas no concurso anterior.As apostas podem ser registradas até as 20h, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou pela internet. Para participar, o jogador deve escolher pelo menos seis números, entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.No último concurso, os números sorteados foram: 12 - 22 - 41 - 45 - 51 - 52. Como ninguém acertou todas as dezenas, o prêmio acumulou e chegou à estimativa de R$ 185 milhões para o próximo sorteio.Quem deseja aumentar as chances de ganhar pode marcar mais números no volante, mas o valor da aposta também aumenta. Os sorteios da Mega-Sena são realizados pela Caixa, e os resultados podem ser consultados nos canais oficiais da instituição.

Últimos vencedores da Mega-Sena

Um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi a última aposta vencedora da Mega-Sena. O concurso 3.059 aconteceu no dia 17 de setembro e sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35. O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.

Neste concurso da Mega-Sena, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.