Sorteio será feito no sábado, às 21h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Sorteio será feito no sábado, às 21h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias CaixaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 22/10/2026 18:54

A Caixa Loterias anunciou a antecipação para sábado (24) dos sorteios previstos para o domingo (25), dia do segundo turno das eleições. Com isso, os apostadores terão até 20h de sábado para fazer seus jogos em concursos como Mega-Sena , Lotofácil, Quina, Milionária e Timemania.

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A venda de cotas de Bolão Caixa continuará disponível até as 20h45, exclusivamente pelo App Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa.



O sorteio será feito no sábado, às 21h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa. A venda de cotas de Bolão Caixa continuará disponível até as 20h45, exclusivamente pelo App Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa.O sorteio será feito no sábado, às 21h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Bolão Caixa

No Bolão Caixa, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. As cotas também podem ser compradas no portal Loterias Caixa ou pelo App Loterias Caixa.



Há pagamento de tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota na compra pela internet. Para os bolões organizados pelas lotéricas, pode haver cobrança dessa tarifa até o limite de 35%.

Mega Semana

Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.



A modalidade, em caráter especial, terá sorteios de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular de concursos, realizado às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.

Mega-Sena acumula e novo sorteio acontece nesta quinta

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.072 da Mega-Sena, realizado na noite da última terça-feira (20) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados foram: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40



- 140 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.295,72 cada

- 9.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 954,26 cada

Apostas

O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (22). O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



As apostas podem ser feitas até as 20h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.

Mega Semana

Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3.076, 3.077, 3.078, 3.079 e 3.080.