Agentes apreenderam celulares e máquinas de cartãoDivulgação / SSP
As investigações identificaram casos em que o valor cobrado ao final do trajeto chegava ao dobro ou ao triplo da quantia acertada inicialmente. Para justificar os aumentos, os suspeitos alegavam que havia ocorrido alterações no percurso ou demora no trânsito, utilizando essas justificativas para exigir mais dinheiro dos passageiros.
De acordo com os investigadores, os envolvidos também recorriam a uma ferramenta externa aos aplicativos de transporte para calcular os valores cobrados. A prática é um dos pontos apurados pela Polícia Civil no inquérito que busca esclarecer a atuação do grupo e identificar possíveis outras vítimas.
As identidades dos suspeitos não foram divulgadas. Por esse motivo, as defesas não foram localizadas.
Um dos episódios investigados ocorreu em março e teve como vítima um passageiro do Togo, país da África Ocidental. Na ocasião, após se recusar a pagar aproximadamente R$ 500 por uma viagem, o homem teve as malas retidas. Segundo a investigação, um dos suspeitos admitiu ter ficado com os pertences do passageiro como forma de pressioná-lo a realizar o pagamento.
Durante o cumprimento de um mandado de busca, os policiais encontraram as bagagens e os documentos da vítima. Os objetos foram recuperados e devolvidos ao passageiro, que estava em situação de rua. O episódio integra o conjunto de ocorrências analisadas pelos investigadores para apurar o modo de atuação dos suspeitos.
O caso foi investigado durante cerca de três meses pela Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur). Batizada de Operação Caronte, a ação policial teve como objetivo avançar na apuração das suspeitas de extorsão praticadas nas proximidades do terminal rodoviário.
Além das prisões, os agentes apreenderam celulares e máquinas de cartão, materiais que poderão contribuir para o andamento das investigações. Seis veículos também foram recolhidos administrativamente pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP).
Os seis suspeitos foram presos sob suspeita de extorsão e associação criminosa. Um deles também era alvo de um mandado de prisão temporária. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outras possíveis vítimas, esclarecer as circunstâncias das ocorrências e determinar a participação de cada um dos envolvidos no esquema.
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