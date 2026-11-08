Lula criticou países que mandam jovens para conflitos e disse que faz 'guerra que significa paz' - Reprodução / Instagram

Lula criticou países que mandam jovens para conflitos e disse que faz 'guerra que significa paz'Reprodução / Instagram

Publicado 08/11/2026 13:13 | Atualizado 08/11/2026 13:59

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, neste domingo (8), países que mandam seus jovens para a guerra. Segundo ele, a guerra do Brasil é pela educação. Ele falou na sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), onde técnicos da autarquia do Ministério da Educação, responsável pela aplicação do Enem, acompanham os processos logísticos em todo o Brasil.





"Eu fico imaginando as pessoas que vão pras guerras, levam milhares de jovens pra morrer. Ou seja, colocam o jovem num navio, num avião, num trem e falam: vai lutar. E não dão certeza de que esse jovem vai voltar vivo. Estamos fazendo uma guerra pela educação, uma guerra que significa paz, que significa envolver 600 mil soldados ajudando os estudantes, para que a gente garanta lisura", disse. LEIA MAIS: Para 62%, Flávio Bolsonaro errou ao fugir para os EUA, aponta Quaest "Eu fico imaginando as pessoas que vão pras guerras, levam milhares de jovens pra morrer. Ou seja, colocam o jovem num navio, num avião, num trem e falam: vai lutar. E não dão certeza de que esse jovem vai voltar vivo. Estamos fazendo uma guerra pela educação, uma guerra que significa paz, que significa envolver 600 mil soldados ajudando os estudantes, para que a gente garanta lisura", disse.

O chefe do Poder Executivo também disse que "vale a pena" ter diploma universitário. O desempenho dos estudantes no Enem é usado como processo seletivo para universidades públicas.



"Não é verdade que não vale a pena ter diploma universitário. Você vê a experiência de uma pessoa que vai procurar uma vaga num local qualquer para trabalhar: uma que tem formação, outra que não tem formação. A que tem formação é tratada como se fosse gente, de forma respeitosa. As pessoas podem ter um currículo. Uma pessoa que não tem formação, sabe, não é tratada com respeito. Já vivi isso na pele muitas vezes", declarou.



A visita do presidente estava prevista para ocorrer às 11h, mas cerca de 20 minutos antes ele já havia chegado ao local. Ele pôde acompanhar a distribuição das provas nos 1.900 municípios brasileiros. Também estavam presentes o ministro da Educação, Leonardo Barchini, e do presidente do Inep, Manuel Palacios.



Este ano, a prova será aplicada nos dias 8 e 15 de novembro e tem cinco milhões de pessoas inscritas, uma alta de 5% em relação à edição anterior. Lula disse que falaria pouco durante o evento porque precisava preservar a voz, que está rouca há 15 dias.



"Eu saí de casa com a recomendação da Janja pra falar o menos possível pra ver se eu saro dessa rouquidão que já tá durando uns 15 dias. Eu nunca fiquei rouco tanto tempo", completou.



O presidente falou diretamente, por vídeo, aos estudantes que farão a prova. Disse a eles que fiquem tranquilos durante a prova e que o ensino superior ainda vale a pena. O ministro da Educação falou com jornalistas, comentando que esperava uma prova sem percalços e que todas os riscos climáticos estão mapeados pelo Inep.

Estudante afetado por problema climático poderá fazer Enem em nova data

Na última quinta-feira (5), o ministro da Educação Leonardo Barchini disse que estudantes em áreas afetadas por eventos climáticos de maior porte poderão pedir para fazer a prova em outra data. Nesta semana, a passagem de tornados deixou um rastro de destruição na Região Sul, principalmente em Santa Catarina. Há mais previsão de chuvas no fim de semana.



Segundo ele, há protocolos para substituir locais de prova afetadas e, nos locais em que for possível a realização da prova, oferecer aos candidatos que façam o exame em outras duas datas - 15 e 16 de dezembro.



Essa aplicação em datas alternativas já tem sido adotada em outros anos, pois essa segunda edição da prova é feita nos presídios e unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, como a Fundação Casa.



Pelo modelo de prova do Enem - que aplica o método de Teoria de Resposta ao Item (TRI) -, é possível comparar as notas de provas distintas sem perda de isonomia entre os candidatos. O pedido de reaplicação da prova por problemas logísticos pode ser solicitado, mediante comprovação, na Página do Participante.