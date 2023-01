Nova Secretaria de Turismo de Búzios tem posto da Polícia Federal para atender turistas estrangeiros - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/01/2023 18:19

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, realizou nesta terça-feira (03), às17:30, a inauguração da nova sede da Secretaria de Turismo, na rua Turíbio de Farias, Centro.

Na nova sede da Secretaria de Turismo funcionará o posto temporário da Polícia Federal para atender os turistas estrangeiros que chegam à cidade nos transatlânticos.

De acordo com o secretário interino da Pasta, Maycon Siqueira, a intenção é que o município tenha um posto permanente da PF. “Fizemos está parceria para atender os turistas na alta temporada, como de praxe. Nossa intenção, é que a PF abra um posto permanente no município, não só para atender os turistas estrangeiros, mas também para oferecer todos os serviços do órgão na cidade”.