Publicado 25/01/2023 13:47 | Atualizado 25/01/2023 13:53

Búzios - Durante 10 dias a ação ‘mamógrafo móvel’ no bairro da Rasa em Búzios, município da Região dos Lagos, em parceria com o Governo do Estado, uniu as secretarias de Saúde e da Mulher e do Idoso, em um mutirão que realizou 1.200 exames, entre mamografia, ultrassonografia transvaginal e outras ultrassonografias, em uma unidade móvel na Praça Tia Uia, bairro Rasa. A atividade terminou no último sábado (21) e é mais uma iniciativa da atual gestão na valorização à saúde da mulher no município.

“Não temos demanda reprimida desses exames no município, por conta de nosso emprenho, a pedido do prefeito Alexandre Martins, de termos fila zero no município. Mas isso não impede que façamos mais ações como essa. Porque geramos ainda mais oportunidades para que a mulher possa cuidar da saúde, levando os exames para os bairros. Faremos outros. ”, informa Leônidas Heringer, secretário de saúde.

Os resultados de ultrassom foram disponibilizados no mesmo dia e os laudos das mamografias entregues posteriormente na Casa da Mulher Buziana, Rasa.

“Facilitar o acesso a exames, em especial de combate ao câncer de mama, é cuidar da mulher sem distinção de classe, etnia ou faixa etária. Uma ação realmente inclusiva com compreensão social, é mais um objetivo que estamos atingindo desde que a secretaria de Mulher e do Idoso foi criada”, comemora a secretária Daniela Guimarães.