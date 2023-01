Búzios discute Plano de Intervenção e Ordenamento nas praias Azeda e Azedinha para obtenção da Bandeira Azul - Prefeitura de Búzios

Publicado 23/01/2023 13:27

Búzios - Recentemente Búzios hasteou a Bandeira Azul na Praia do Forno, e agora a Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, inicia plano para deixar as praias Azeda e Azedinha em condições para também receber esse selo internacional de qualidade.

Durante reunião nesta quarta-feira (18), na Sede da Secretaria de Turismo de Búzios, foi apresentado um plano inicial a ser debatido entre as secretarias envolvidas. A ideia é criar um comitê gestor com representantes multidisciplinares do poder público, sociedade civil, inclusive com a participação de proprietários de terra das redondezas da praia para resgatar o uso de qualidade da Azeda, degradada nos últimos anos. O objetivo é o resgate da praia em termos ambientais, urbanísticos, de acessibilidade e da qualidade da água, assim como a gestão e ordenamento do espaço, respeitando todas as partes envolvidas.

A reunião contou com a participação de membros da Secretaria de Ambiente e Urbanismo, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, Secretaria de Turismo, além da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico e a Câmara Municipal. A reunião foi aberta ao público.

O Selo Bandeira Azul é a maior premiação global dedicada a gestão de praias. E o município de Búzios iniciou 2023 com a Bandeira Azul já hasteada na Praia do Forno agregando valor ao turismo e beneficiando a economia da cidade.