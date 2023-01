Búzios assina acordo de cooperação com Ministério do Turismo para fomentar a regularização dos prestadores de serviço no balneário - Prefeitura de Búzios

Publicado 23/01/2023 13:26

Búzios - Na última quarta-feira (18), dois servidores da Secretaria de Turismo de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, participaram da capacitação realizada pelo Ministério do Turismo (MTur), por meio do Departamento de Formalização e Qualificação no Turismo (DEQUA). A parceria que já está vigente tem duração de 60 meses. O objetivo é descentralizar a fiscalização no município fornecendo maior conhecimento aos agentes fiscais. A partir dessa descentralização, os servidores serão fiscais do Cadastur, o que possibilitará maior rapidez e agilidade na resolução de demandas.

Na primeira fase da capacitação foi apresentada a parte teórica do curso com abordagem sobre matérias de fiscalização, legislação, processos administrativos, explicação sobre as especificações do Sistema de Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e estratégias de conduta do fiscal na condição de agente de transformação positiva.

A próxima etapa está prevista para acontecer no próximo dia 23 de janeiro mediante o monitoramento dos agentes de maneira presencial, com acompanhamento realizado pelos técnicos do MTur nas fiscalizações nos serviços turísticos e nos procedimentos de abordagem dos fiscais.