Publicado 17/01/2023 13:32

Búzios - Nesta quarta-feira (18), a Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias do Ambiente e Urbanismo, do Turismo, de Obras, Saneamento e Drenagem e de Cultura e Patrimônio Histórico realizará uma reunião para discutir a proposta e planejamento de intervenção e reordenamento das praias da Azeda e Azedinha para a fase piloto do Programa Bandeira Azul, no auditório da nova sede da Secretaria de Turismo, na rua Manoel Turíbio de Farias, às 10h30. A reunião é aberta ao público e o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de Búzios participará como convidado.

Na pauta estão a gestão de resíduos sólidos, acessibilidade, recuperação de áreas degradas, problemas de aparelhos de som e excesso de visitantes, entre outros.

Para o Secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, trata-se de um resgate da principal praia do Centro de Búzios. “Importante ressaltar que essa é uma proposta do Governo e da Sociedade Civil, representada no Conselho. A Praia da Azeda é um ativo ambiental de elevadíssima importância para a cidade, por seu grande núcleo vegetal inteiramente preservado, e é estratégica em termos urbanísticos, por situar-se ao lado da Orla Bardot, principal corredor turístico da cidade. Além disso, ela está inscrita na fase piloto do Programa Bandeira Azul.”