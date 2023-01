Restaurante no Centro de Búzios é interditado por condições higiênicas sanitárias inadequadas - Prefeitura de Búzios

Publicado 17/01/2023 13:31

Búzios - A prefeitura de Búzios realizou uma operação nesta segunda-feira (16) em conjunto com as secretarias do Ambiente e Urbanismo, Saúde, Segurança e Ordem Pública e Serviços Públicos para averiguar uma denúncia da Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB) sobre o descarte irregular de óleo vegetal em bueiro de águas pluviais.

Na operação foi constatada que o restaurante em questão não serve produtos alimentícios que exigem óleo vegetal. Porém a vigilância sanitária encontrou várias irregularidades e condições higiênicas sanitárias inadequadas.

O estabelecimento foi interditado por tempo indeterminado. Após cumprir todas as exigências da coordenadoria de Vigilância Sanitária, o proprietário do estabelecimento terá que comunicar à Secretaria de Saúde para realizar uma nova vistoria, e só depois poderá reabrir o estabelecimento.