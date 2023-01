Búzios

Bairro da Rasa em Búzios com Mutirão de exames de mamografia em parceria com o Governo do Estado

Por meio das secretarias de Saúde e da Mulher e do Idoso, o município recebe a unidade móvel que atenderá as mulheres de Búzios do dia 11 a 14 na Praça Tia Uia

Publicado há 1 dia