Ônibus de turismo estão proibidos de circular em Búzios e Secretaria realiza operação de fiscalização - Prefeitura de Búzios

Ônibus de turismo estão proibidos de circular em Búzios e Secretaria realiza operação de fiscalizaçãoPrefeitura de Búzios

Publicado 11/01/2023 14:38

Búzios - A Secretaria de Turismo do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio desde o início da alta temporada realiza operações nas ruas da cidade para evitar que transportes turísticos irregulares entrem no município. Vale ressaltar que os ônibus de turismo estão proibidos de circular na península desde o dia 20 de dezembro de 2022.

Os mesmos deverão estacionar nas proximidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro da Rasa. Apenas micro-ônibus, vans e similares com as devidas autorizações podem entrar na cidade.

De acordo com o Secretário Municipal de Turismo (interino), Maycon Siqueira, a intenção é fazer as empresas cumprirem as regras, bem como ajudar no ordenamento do trânsito. “Hoje, por exemplo, começamos a Fiscalização às 6 h da manhã, tendo em vista que alguns ônibus começaram a entrar no município fora do horário comercial de forma tentar burlar a Lei e Decreto existentes. Estamos explicando e orientando as empresas quanto as normas existentes. Isso também impede que grandes ônibus trafeguem dentro da península de forma não sobrecarregar mais ainda o trânsito.”.