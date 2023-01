‘Prêmio Atitude’ acontece neste domingo com atrações culturais em Búzios - Divulgação

‘Prêmio Atitude’ acontece neste domingo com atrações culturais em BúziosDivulgação

Publicado 11/01/2023 14:37

Búzios - A 5ª edição do 'Prêmio Atitude Búzios' acontecerá no próximo domingo, as 18h no Cine Teatro Rasa, em Armação dos Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo informações, foram selecionados artistas, jornalistas, portais de comunicação, entidades e personalidades da cidade. O evento tem como principal objetivo valorizar jovens fomentadores de cultura, entretenimento, comunicação e incentivadores no município. Desde 2017, o evento reúne personalidades que são a comprometidas com a cultura e o desenvolvimento social de Búzios.

Segundo o organizador do evento, este ano a premiação falará sobre o protagonismo jovem no município.



“O Prêmio Atitude Búzios está de volta com muita música, alegria e comprometimento com a arte. Este ano, o tema é “Jovens de Atitude” onde falaremos sobre o protagonismo da juventude em nossa cidade.” frisou Fernando Bertozzi, organizador do evento.



Nos intervalos da premiação, o público poderá assistir apresentações culturais de artistas locais. A votação das categorias estão abertas no site atitudetv.com e qualquer pessoa pode votar até a próxima sexta-feira (13/01). A entrada do evento é gratuita e aberto ao público.