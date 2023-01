Primeiro bebê nascido em 2023 em Búzios é uma menina - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/01/2023 13:42

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio se prepara para retomar, após muitos anos, cirurgias de cabeça e pescoço no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP). Os munícipes precisavam aguardar regulação para a realização destes procedimentos em unidades na capital do estado. Realizando estas cirurgias uma vez por semana a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, pretende extinguir a demanda reprimida desde gestões passadas e agravadas pelas restrições da pandemia da Covid-19, regularizando o fluxo normal de atendimento.

A diretora do HMRP, Priscila Gasparetto, explica que a porta de entrada para acesso a essas cirurgias eletivas são as Unidades Básicas de Saúde (UBS), em seguida um primeiro atendimento ambulatorial é realizado na Policlinica Carlos Ernesto Estevenson, bairro Manguinhos, em preparação para o atendimento no centro cirúrgico do hospital.

“As primeiras cirurgias já vão acontecer na próxima semana. Nesse ritmo zeramos mais uma fila que inclui adultos e crianças”, comemora.

Desde o ano passado O HMRP teve o centro cirúrgico da unidade ampliado e, desde então, o município deu um salto na realização de cirurgias eletivas e também de média e alta complexidade.

“Quando ano passado ampliamos o centro cirúrgico do Perissé, por determinação do prefeito Alexandre Martins, sabíamos o que estávamos fazendo e o ganho que traríamos para nossa população. Além de não precisarmos submeter os pacientes a uma longa viagem ao Rio ainda estamos começando a acelerar esse atendimento em Búzios”, afirma Leônidas Heringer, secretário de Saúde do município.

A chamada ‘cirurgia de cabeça e pescoço’ é uma especialidade cirúrgica focada no tratamento de doenças que afetam a região do pescoço, face e base do crânio (parte da cabeça abaixo do crânio, inclusive a área dos olhos) e também tumores de pele dessas regiões. Os médicos que atuam nessa área precisam ter primeiro uma especialização em Cirurgia Geral ou em Otorrinolaringologia e depois uma formação específica para tal.