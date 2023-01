Búzios retoma procedimentos cirúrgicos em otorrinolaringologia no Hospital Municipal Rodolpho Perissé - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/01/2023 13:41

Búzios - Procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), iniciativa da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, serão retomados a partir da primeira semana de fevereiro. Com demanda reprimida de gestões passadas, agravadas pela pandemia, o município realizava apenas ações ambulatoriais e precisava enviar pacientes, em casos mais complexos, para hospitais do Estado.

A diretora do HMRP, Priscila Gasparetto, explica que as primeiras cirurgias visam atender os pacientes em fila de espera, mas que a porta de entrada para acesso a essas cirurgias eletivas são as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“Após entrada na UBS do bairro onde mora, o paciente é referenciado para atendimento com o especialista na Policlínica Carlos Ernesto Estevenson, bairro Manguinhos, que pode indicar para cirurgia que será marcada na sede da Secretaria para atendimento no centro cirúrgico do hospital”, explica.

Desde o ano passado o HMRP teve o centro cirúrgico da unidade ampliado e, desde então, o município deu um salto na realização de cirurgias eletivas e também de média e alta complexidade. As cirurgias otorrinolaringológicas de maior procura são as de amígdalas e adenoide, sendo 90% das pacientes crianças.

“Com a expansão e requalificação do nosso hospital, além de todo o empenho técnico da equipe do Perissé, iremos em pouco tempo regularizar o fluxo de mais uma demanda cirúrgica. Esse é o tom para 2023”, comemora Leônidas Heringer, secretário municipal de Saúde.